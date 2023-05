La clase política dispone de pocos lugares donde captar el voto joven, TikTok es uno de ellos; todo depende de su capacidad para lidiar con la vergüenza propia y ajena. En l'Horta hay un puñado de candidatos que llevan tiempo explorando las posibilidades de este nuevo escaparate electoral tanto en precampaña como en la recta final hacia el 28M. Conozcamos a los más avezados.

“Muchos de vosotros me preguntáis por qué no estaba en TikTok. Bueno, yo no estaba en el TikTok porque creía que esto sería una red solo para bailar”, decía en uno de sus primeros contenidos la alcaldesa de Picassent, Conxa Garcia, mostrando cierto reparo a la hora de practicar el arte de la danza. Nada más lejos. La alcaldesa influencer acumula vídeos bailando el “Tiki-Tiki”, el “Choque” y hasta “El Tonto” de Lola Índigo y Quevedo.

Éxitos virales que la socialista de 65 años combina desprejuiciadamente con reflexiones políticas y algunas revelaciones de índole personal –sus 1.690 seguidores ya saben que Juanes y Kevin Costner son sus artistas favoritos–.

Otros alcaldes con menos desparpajo han intentado bailar en TikTok y el resultado es, digamos, entrañable. El también socialista Guillermo Luján se marcó unos pasos con los mayores de su municipio –Aldaia– y en un mismo vídeo regaló a sus 517 seguidores la coreografía de Coyote Dax, un baile agarrado y hasta una conga. Y también hizo sus pinitos el alcalde de Burjassot, Rafa García, en una coreografía reggaetonera con falleros y cambios de ropa, al más puro estilo tiktoker.

@guillermolujanalcalde Fiesta de Carnaval y San Valentín en el centro de convivencia del Barrio del Cristo. 🤩🤩 ♬ No Rompas Mi Corazón - Coyote Dax

@rafaalcaldeburjassot Fin de traslados con las Falleras Mayores, Falleras Mayores Infantiles, Presidentes infantiles y Clavariesas del Encuentro 😉 ♬ Coronamos - JC Reyes

Un último bailarín. El político más famoso en TikTok de toda l’Horta: Vicente Valverde, candidato del Partido Popular en Moncada y 73.000 seguidores en esta red social relativamente nueva –aterrizó en España en el verano de 2018–. El popular forma tándem con su pareja en el denominado “Team Churritas” para desdibujar el límite entre lo político y lo personal.

Cómo están los máquinas

Del mismo modo que los líderes estatales enseñan sus dobleces en programas de televisión, candidatas y candidatos municipales, sin tanto escaparate, recurren a TiKTok para salirse del papel y lanzarse a por un voto joven que requiere ciertos sacrificios. Uno de ellos es asumir el lenguaje del meme. Exprimir el chiste del momento. En esa tesitura hemos visto al alcalde popular de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, recreando el último gran éxito de David Bisbal.

Aunque para máquina el cabeza de lista de Ciudadanos en Torrent, Raúl Claramonte, que además de subirse al carro del meme viral se exhibe en TikTok practicando fútbol, baloncesto, ciclismo, balonmano y hasta rugby –con más voluntad que pericia, dicho sea de paso–.

Más políticos out of context. El alcalde socialista Michel Montaner, el camaleón de Xirivella. Un día es festero, otro es repostero, al siguiente es mariachi y en sus ratos libres se le puede avistar en el municipio de l’Horta Sud lanzándose en tirolina infantil.

TikTok no tiene edad (ni estilo)

Si algo se puede decir de los candidatos y candidatas titokers en l’Horta es que sus perfiles son heterogéneos y complementarios. En la red social favorita de la juventud encaja de maravilla, como es obvio, la naturalidad frente a la cámara de Álvaro González, de Compromís per Moncada, que con 23 años es el cabeza de lista de menor edad en toda la comarca. Pero también tienen su público –428 seguidores en concreto– los repartos de propaganda musicalizados de Amparo Folgado, candidata del PP en Torrent e inspiradora de “Folgaders”, un grupo de Facebook nacido al calor de la cita electoral.

@aftorrent Hablando con nuestros vecinos del cambio y de mis principales compromisos con las personas mayores: reforma de los Hogares, un Hogar de San Enrique en condiciones y el baile en el CEAM de la calle Caja de Ahorros, como nos piden y merecen #PedimosAmparo @PPCV @Partido Popular @Carlos_Mazon @Vicente Mompó Aledo ♬ Dramas y comedias - Fangoria

TikTok no tiene edad y tampoco exige un estilo. Premia la autenticidad, como cualquier red social. El carisma de una persona cabeza de lista es genuina. Esta diversidad de estilos es fácilmente apreciable en el choque de contenidos que ofrecen Juan Antonio Sagredo y Sara Palma, cabezas de lista del PSPV y PP, respectivamente, para la alcaldía de Paterna. Por un lado, en la cuenta de Palma empiezan a prevalecer los vídeos de corte electoralista, propositivo, con la candidata contando en plano medio –o a través de carteles– qué clase de políticas implementaría en el municipio que pretende gobernar.

Por otro lado, en la cuenta del actual alcalde destaca el contenido del tipo ‘Sagredo hace cosas’, una estrategia muy habitual en los perfiles políticos, y los 6.225 seguidores del socialista pueden verle sirviendo paellas, haciendo la ola, cortando una cinta, estrellando una tarta en la cara de otra persona o repartiendo pulseras de su hit de campaña: “Paterna Lovers”.