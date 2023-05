Compromís per Aldaia lleva en su campaña una propuesta que conecta con la memoria emocional del municipio. La agrupación valencianista quiere adquirir el antiguo restaurante ‘Most’ para convertirlo en una dotación pública que albergue a las asociaciones festivas, deportivas y culturales de Aldaia, así como al resto de colectivos locales que quieran celebrar sus presentaciones, galas y convenciones en un espacio amplio y a las afueras del pueblo.

El candidato Lluís Albert Granell explica que en Compromís llevaban tiempo buscando un espacio fuera del núcleo urbano para conciliar el descanso con la fiesta de los distintos colectivos del municipio cuando dieron con el ‘Most’, un restaurante familiar fundado en 1958. “Justo buscábamos naves y vimos que el ‘Most’ estaba en venta en una página de acceso público donde además se indica el precio, 1.300.000 euros”, cuenta Granell sobre un lugar que pretenden transformar en “La Mostillera”, recuperando de este modo el nombre de otro antiguo restaurante aldaiense –más memoria emocional–.

“Este espacio se ajusta a las necesidades de Aldaia y a la posibilidad de que el ayuntamiento pueda adquirirlo, ya no solo como espacio de eventos y fiestas, sino también como escuela de cocina o escenario para talleres de hostelería. Su abanico de posibilidades es muy amplio”, añade el concejal.

En efecto, según se especifica en el anuncio, este salón de banquetes ubicado junto al Centro Comercial Bonaire, con más de 3.500 metros cuadrados de parcela y garaje para 60 coches, dispone de una cocina equipada con todo tipo de maquinaria, una salón con capacidad para 500 personas y una primera planta con vestuarios.

"Un espacio bonito para el pueblo"

Es el equipamiento de un lugar que fue una referencia para el municipio y el resto de la comarca, pues era el espacio donde se celebraban buena parte de las bodas, bautizos y comuniones de la zona antes de su caída en desgracia y posterior cierre. “Muchos aldaieros han ido allí para celebrar eventos y nos parece un espacio bonito para entregárselo al pueblo”, resume el concejal de Compromís, quien no obstante, afirma, esperará a lograr la alcaldía para hacer trámites al respecto: “Sabemos a quién pertenece, pero me parecería poco serio venderles la moto. Hasta que no pasen las elecciones y veamos el rol de cada partido no podemos sentarnos con los propietarios”.