El pleno del Ayuntamiento de Albal hará efectiva este miércoles la dimisión del concejal del gobierno local socialista Tino Moreno, que tenía a su cargo las áreas de Promoción Económica y Dedortes. A pesar de que apenas queda una semana para el día de las elecciones y de que, a efectos operativos, parte de la gestión municipal ya está paralizada, el edil ha presentado su renuncia.

El propio Tino Moreno ha alegado en el consistorio (y así lo han transmitido sus compañeros al resto de formaciones) «motivos personales» aunque ha preferido no ofrecer a Levante-EMV detalles de su decisión. Aunque una dimisión a pocos días de la cita electoral genera recelos e incluso ha levantado ciertas sospechas en alguno de los otros grupos políticos, el edil ha preferido guardar silencio sobre los motivos.

Además, Tino Moreno ha aclarado que lleva dos meses desvinculado de la gestión municipal ya que, si bien inicialmente estaba previsto que continuara en la lista electoral del PSPV (en la primera propuesta que aprobó el partido estaba en el número 7), posteriormente la candidatura se cambió para dejarlo fuera.

El concejal asegura que fue él quien le pidió al alcalde, Ramón Marí, no repetir, contra todo pronóstico, y así lo ha confirmado el veterano mandatario. «Se corrigió la candidatura a petición suya», explica Ramón Marí. «Antes de hacer la lista, pregunté a todo el equipo si tenían algún problema relacionado con la violencia machista o con temas similares porque, en ese caso, serían excluidos, como es norma en el partido, y todos dijeron que no. Hice la lista y se aprobó. Posteriormente, Moreno me pidió que lo retirara por motivos personales y no me dio más explicaciones. Yo tampoco se las pedí», añade Ramón Marí.

Una renuncia de hace dos meses

Desde aquel momento, a mediados de marzo, el edil asegura que se desvinculó de sus áreas de gobierno, un hecho que no había trascendido hasta ahora, y presuntamente presentó su renuncia en los primeros días de abril, aunque legalmente es efectiva a partir del pleno de esta semana. Desde entonces, no se había convocado ningún pleno en el que se oficializara la dimisión.

No obstante, Tino Moreno asegura que hizo el relevo de funciones a la concejala Lola Martínez, ya en marzo, quien se ha encargado en este tiempo de la gestión, aunque el alcalde indica que las asume él para no realizar más cambios en la estructura.

Por su parte, el portavoz de Compromís, David Ramón, socio de Ramón Marí en el gobierno local, indica que el PSPV le transmitió la causa de la dimisión del concejal en marzo, junto antes de que se produjera. «No me corresponde a mí decir las causas ni dar las explicaciones. Es un tema interno del PSOE», asegura.