“En el hueco que nos han dejado para carteles solo cabe la foto del DNI. ¿Esto es democracia?”, se pregunta Juan Zamorano, concejal de Veïns per Massamagrell, mientras graba un vídeo mostrando el espacio del que disponen para colocar su propaganda electoral. Un 1 % de los paneles habilitados en el municipio. Lejos de la verdadera influencia que tiene el partido de independientes.

Esta falta de espacio publicitario denunciada por Veïns per Massamagrell tiene historia. Porque no siempre fue así. Inicialmente, para no ensuciar las paredes de Massamagrell, todos los partidos representados en el ayuntamiento optaron por instalar los citados paneles portátiles para que las agrupaciones que concurren a las elecciones pudiesen pegar su propaganda. En ese momento se reguló, a través de un acuerdo en Junta Local, continuar con el método acordado en anteriores campañas y dar a cada partido una proporción de superficie del panel según su número de representantes municipales en el ayuntamiento.

Con esta fórmula el reparto quedaba de la siguiente manera: en el primer panel el PSOE tenía un 75 % de espacio y VOX el 25 % restante. En el segundo panel el PP tenía un 60 % de espacio y Compromís el 40% restante. Y en el último panel tanto Cs como Veïns y EU Endavant se repartían el 33 % de la superficie. Sin embargo, esta organización quedó invalidada después de que la Junta Electoral de Sagunto, ante una denuncia de VOX, cambiara el criterio y asignara la cuota de espacio en los paneles en función del resultado obtenido en las anteriores elecciones autonómicas.

"¿De qué valen los acuerdos alcanzados entre todos si luego no se cumplen?"

De esta forma, con la nueva cuota, entre otros, al PSOE le corresponde un 25 % de la superficie en los paneles, al PP un 20 %, a Ciudadanos un 18 % y a Veïns el mencionado 1 %. Más de 17 puntos de diferencia entre los liberales y los independientes cuando en las pasadas elecciones municipales de 2019 la diferencia fue solo de 62 votos y el 0,8 % –en favor del partido naranja–. Mismo “sinsentido” que denuncian en Náquera, donde el partido municipal Unión Popular de Náquera (UPdN), que ostenta la alcaldía desde 2011 a través de la figura de Damián Ibañez, también cuenta con un 1 % de espacio para la cartelería electoral.

"Quieren invisibilizarnos"

“Veïns per Massamagrell no se presenta a las autonómicas. Veïns per Massamagrell no tiene cuota del panel, por tanto, tiene la mínima. El resto de partidos pueden seguir esta propuesta de la Junta Electoral o cumplir el acuerdo previamente establecido, pero ante la injusticia han decidido esconder la cabeza y fomentar la discriminación del partido local”, denuncia el candidato Juan Zamorano, y añade: “¿De qué valen los acuerdos alcanzados entre todos si luego no se cumplen? Estamos en campaña electoral y no todo vale. Las cosas no pasan por casualidad y aquí se puede ver lo difícil que es ir contracorriente”, insiste el concejal.

En ese sentido, los independientes reclaman que se cumpla lo pactado antes de la queja interpuesta, "que le ha venido muy bien al resto de partidos de Massamagrell para intentar invisibilizar a Veïns per Massamagrell". "Pero esta injusticia nos hace redoblar el esfuerzo para salir con la verdad a las calles de Massamagrell y explicar a nuestros vecinos y vecinas cuáles son nuestras propuestas, ideas y soluciones para el municipio”, cierra Zamorano.