El Museu de Ceràmica de Manises (MCM) ha programat una activitat per a celebrar el Dia Internacional dels Museus (DIM) que tindrà lloc el dia 25 de maig, a les 19 hores, a la seu d’aquesta institució situada al carrer del Sagrari, 22.

Enguany l’aposta s’ha centrat en visibilitzar el treball intern del museu amb una xarrada baix el nom «De l’excavació a la vitrina» a càrrec de la restauradora de l’MCM, Sara Blanes i de l’arqueòloga Raquel Bernabeu.

L’activitat se centra en donar visibilitat a tot el procés pel que passa una peça des de la seua trobada, la posterior restauració i conservació i l’exposició al públic. Un procés prou desconegut per a la ciutadania i que amb aquesta activitat pretén eixir a la llum.

Segons el regidor de Cultura i Museus de l’Ajuntament de Manises, Xavier Morant, «es tracta d’una oportunitat per apropar el procés que segueix un objecte des que es troba a una excavació arqueològica fins que s’exposa». «És interessant tindre coneixement sobre l’origen del nostre patrimoni i artesania», ha afegit Morant.

El Museu de Ceràmica de Manises continua amb el criteri de procurar l’accés a la informació que possibilite una major comprensió i coneixement de les col·leccions de què disposa i de conéixer el motiu pel qual es restaura una obra determinada i no una altra, i explicar els criteris i el procés que se segueixen per a fer-ho és a vegades necessari, ja que no solem preguntar-nos res sobre això davant d’una peça exposada.