Fomentar la inclusión desde la papeleta

Fomentar la inclusión aparece en muchos programas electorales, pero hay partidos que han decidido aplicarla con la incorporación de personas en sus candidaturas con diferentes discapacidades. Nada mejor que ellas para poner sobre la mesa los problemas que sufren las personas con diversidad funcional y ofrecer las mejores soluciones.

Es el caso de Blanca San Segundo. Con 34 años forma parte de la candidatura del PP de Godella, en el puesto undécimo, para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La joven tiene Síndrome de Down y su inclusión en política tiene un objetivo claro: el pleno desarrollo de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La candidata popular es graduada en Terapia Ocupacional y trabaja como profesora de apoyo en un centro de educación especial de Campanar, en València. Su interés por la política surgió hace unos años. De hecho en los comicios locales de 2015 formó parte de la candidatura de Ciudadanos Godella. Repitió en 2019 en el puesto número ocho. Para estas elecciones la formación naranja, como en otras localidades de la comarca, no tendrá representación en Godella, y Blanca San Segundo ha recibido la llamada del Partido Popular. “Los populares se interesaron por mí, asistí a una reunión y estoy muy contenta de formar parte de su lista”, afirma la joven.

Blanca San Segundo explica que su principal objetivo es “luchar por los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, desde todos los ámbitos, desde dentro de la política”. Para la chica con Down, “hay mucho por hacer a nivel laboral, de acceso a una vivienda, educación, el ocio o el deporte”. "Muy pocas personas con discapacidad consiguen un trabajo estable y somos muy valiosos y tenemos muchas capacidades”, sostiene la candidata. En este sentido, apuesta por romper barreras. Y ella es un claro ejemplo al convertirse en la primera persona con Down de España en conseguir un grado universitario.

También asegura que las personas con discapacidad “tienen complicado el acceso a una vivienda para poder independizarse e iniciar un proyecto de vida”. Blanca San Segundo, a su vez, habla del ocio. “En Godella apenas hay actividades para gente como nosotros. Yo estoy en un grupo llamado Bona Gent que hacemos excursiones y encuentros, pero apenas tenemos oferta de ocio. También parques infantiles adaptados para los niños y niñas”, señala.

De ahí que quiera cambiar eso. “Hay veces que se olvida que se olvida las necesidades de la gente con discapacidad y queda mucho por hacer. Y yo quiero defender esos derechos y que los partidos lo hagan desde dentro”, asegura. Por ello, “cada vez que tenemos una reunión pido a mis compañeros del PP que hay que trabajar más por la inclusión y poco a poco cambiar las cosas”.

Raga: «Llevo 20 años en política y aún quedan muchos pasos que dar»

Blanca, César e Iván tienen a un gran ejemplo a seguir, Jesús Raga, que ya hace 20 años abrió el camino en política a las personas con discapacidad, llegando a ser el primer alcalde tetrapléjico, con el PSOE en Bonrepòs i MIrambell. Tras cuatro legislaturas, s epresenta como número 2 junto a la candidata y alcaldesa Raquel Ramiro, y celebra que hay personas que están siguiendo su ejemplo. «Claro que sirve estar en política, Animo a todos a que lo hagan porque eso te permite daruan visión de accesibilidad en cualquier tema que se trate en el gobierno», señala. Aún así, y tras dos décadas en política, Raga afirma que «aún quedan muchos pasos por dar, por ejemplo en la accesibilidad a comercios. estamos trabajando para conceder ayudas», señala.

Iván Alemany tampoco es nuevo en esto de formar parte de una candidatura lectoral. Repite en la candidatura del PSOE de Catarroja por segunda vez como independiente y, aunque es en el último puesto, el 21, “es una forma de agradecerle a Lorena Silvent-la candidata- su apoyo". Con 34 años, aunque es natural de un pueblo de la Marina, la Vall de Gallinera, vive en Catarroja desde hace 16, cuando sufrió un gravísimo accidente de moto que le dejó en una silla de ruedas y conectado a un respirador.

“En mi pueblo no me podían dar la atención que necesitaba, tenía que estar cerca de un hospital y me vine aquí con mis padres, que son mis cuidadores”, recuerda. En Catarroja conoció a Lorena Silvent y, cuando le pidió ir en su lista, él aceptó. “Confío en Lorena y ella en mí y sé que apuesta por la accesibilidad y porque tengamos mejor calidad de vida. Yo también quiero pelear por eso. Los que vamos en silla de ruedas tenemos que sortear muchos obstáculos cada día, hay pasos de cebra que aún no son accesibles por lo que con mi presencia espero que eso se refleje y que se intente solucionar”, señala.

Iván Alemany además es un gran deportista -en su pueblo le han puesto su nombre a un área deportiva- y ha sido campeón individual y por parejas de la Liga de la Comunitat Valenciana de boccia al menos seis temporadas, incluid a la actual. “Dentro de dos semanas viajamos Valladolid al campeonato de España, a ver si la ganamos”.

Afirma que muy poca gente conoce la Liga Boccia, pese a que forma parte del programa paralímpico. “Fomentar el deporte adaptada es otras de las razones que me hacen presentarme. Hacen falta más ayudas y lugares para practicar”, señala.

En Compromís-Unides de Mislata se cuenta con César Navarro. Tiene 44 años, está estudiando un grado de Educación Social en la Universidad y, por primera vez, forma parte de una candidatura. Cree que presentarse al 28-M, aunque sea en el puesto 20, le ofrece un escaparate para visibilizar las reivindicaciones de las personas que como él tiene una discapacidad fisica. En su caso es una enfermedad neurodegenerativa progresiva la que le mantiene en silla de ruedas. César es un miembro muy activo dentro del asociacionismo.

Es secretario de la Asociación de enfemedades neuromusculares (ASEM), también ha participado en una comisión de trabajo de Cocemfe y en varios talleres para visibilizar y normalizar la sexualidad en las personas con diversidad funcional. “También estoy en un grupo de baile y haciendo unas pruebas para entrar en un equipo de rugby; la cosa es no parar quieto”. Es esa inquietud la que le ha movido a formar parte de la candidatura conjunta de Compromís y Unides Podem en Mislata. “Me gustaría porner el foco en lso comercios, porque muchso siguen siendo inaccesible. Hay que promover ayudas para la accesibilidad, sobre todo en el pequeño comercio”, concluye.