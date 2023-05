"Cuando gobernemos Burjassot, seremos los primeros en tocar la puerta de la Generalitat para pedir el soterramiento de las vías", así se lo ha dicho el candidato popular, José María Caballero a Carlos Mazón, candidato autonómico, a quien ha invitado a uno de los dos pasos a nivel de la localidad para que pueda ver "in situ" los problemas de seguridad que acarrea parala población la presencia de las vías.

"Es una reivindicación vecinal de hace mucho tiempo. Es verdad que se ha realizado una primera fase después de estar mucho tiempo paralizada pero falta la ms importante, que es abordar el soterramiento de los 2,5 kms de vías que atraviesa el municipio", recuerda.

Según Caballero, la presencia de dos pasos a nivel y de cuatro pasos de peatones crea problemas graves de inseguridad. "Sobre todo porque hay algunos pasos peatonales que no cuentan con señales visuales, solo acústicas y también tenemos que pensar en las personas con problemas de audición", explica. El candidato popular recalca que son zonas muy transitadas "porque hay un supermercado cerca" y afecta sobre todo al barrio de Lauri Volpì. "No sol es que parta la ciudad por la mitad, sino que muchos vecinos se compraron el piso con la promesa de hace 20 años de que se iba a producir el soterramiento y luego se paralizó".

Así se ha manifestado Carlos Mazón tras visitar Burjassot junto al candidato del PPCV a la alcaldía, José María Caballero, en el que han visitado y reivindicado el soterramiento de las vías del metro a su paso por la población.

Por otra parte, Carlos Mazón, ha recogido el testigo dado por José María Caballero, y ha denunciado que “la falta de inversiones por parte del Consell de Puig en el transporte público metropolitano está generando no solo problemas de movilidad sino también de seguridad en el área metropolitana de Valencia”

“Ya hemos visto lo que ha pasado en Alfafar y no podemos permitir que no se haga nada por eliminar los puntos negros en el transporte público. Me quiero comprometer a que desde el gobierno del cambio trabajaremos para acabar con todos estos puntos negros que son un peligro para los ciudadanos de estas poblaciones del área metropolitana de Valenciana”, ha asegurado.