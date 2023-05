Carmen Martínez apura sus últimos días como alcaldesa de Quart de Poblet. La mandataria socialista no optará a su reelección y será Cristina Mora la cabeza de cartel del PSOE. Martínez tras 24 años al frente del consistorio ha querido despedirse de sus vecinos. De los que le han respaldado con su voto, y los que no. Y lo ha hecho con una sentida carta buzoneada por todo el municipio. En la misiva, un mensaje claro a sus habitantes: "No permitiréis que Quart de Poblet se baje del pedestal en el que está".

La alcaldesa admite que la carta remitida es "posiblemente la que más sentimientos enfrentados me mueve", pero sostiene que se trata de un mensaje de "agradecimiento" y "despedida". Carmen Martínez reconoce que "llevo toda una vida a vuestro lado", como "cuartera, concejala y alcaldesa, sin lugar a dudas el mejor honor y mayor satisfacción que una vecina puede disfrutar". La socialista no esconde que ha presumido de Quart "allá por donde he pasado porque creo que verdaderamente es el mejor pueblo del mundo". Así, Martínez recuerda que ha defendido "los intereses municipales ante quien fuera" y que han permitido "vivir algunos de los acontecimientos más importantes de nuestras vidas: la desaparición de las vías de tren, la llegada del metro, la instalación de la ONU, la transformación de nuestro casco urbano..." En este sentido, resalta que Quart "es referente en políticas de igualdad, de juventud y de sostenibilidad, fruto de un diseño que hemos hecho entre todos y todas, que tiene su origen en la participación y en la lealtad mutua que nos hemos dado unos a otros".

Carmen Martínez traslada a sus vecinos que "ha sido muy gratificante representaros, porque no ha habido un solo día en el cual no haya sentido vuestro respaldo", y asegura que "formamos un equipo que ha llevado a este municipio a la vanguardia, la modernidad y al desarrollo, y siempre sin perder nuestra esencia".

La todavía alcaldesa se despide de sus vecinos dando las gracias "por la confianza que siempre me habéis demostrado, unas elecciones tras otras", y pidiendo que "no bajéis nunca ese nivel de exigencia y confiad en quien tantos años me ha acompañado. Mi compañera Cristina es la persona idónea para continuar con este proyecto que hemos construido entre todos y todas, y reúne todos los requisitos para llevar a Quart de Poblet todavía más allá". Así, Carmen Martínez admite que da un paso a un lado y "marcho feliz y satisfecha, y muy tranquila porque seguiremos haciendo el mejor equipo posible", y "no permitiréis que Quart de Poblet se baje del pedestal en el que está".