La candidata per Valencià a les Corts Valencianes, Maria Josep Amigó, ha visitat Xirivella per explicar més propostes en matèria de transició ecològica a la comarca de l'Horta Sud. A més del Pla de "100.000 Teulades", Amigó ha explicat que «facilitarem la creació de Comunitats Energètiques Locals a totes les comarques i en municipis de més de 20.000 habitants al final de la legislatura a través de la participació i amb l'aval de l'Agència Valenciana de l'Energia».

Pel que fa a desplegar d'una manera responsable territorialment les energies renovables, la coalició vol aprovar un mapa amb les Zones de Desenvolupament Prioritari d'Energies Renovables tenint en compte criteris ecològics, territorials, paisatgístics, agrícoles i socials, i comptant amb la participació dels ajuntaments valencians i de la societat civil organitzada per tal d'agilitzar la implantació d'energies en una ubicació racional i responsable que prioritze clarament els sòls degradats. «Recorrerem les autoritzacions de plantes fotovoltaiques i eòliques promogudes pel Ministeri que disposen d'informes ambientals o territorials desfavorables de la Generalitat».

Compromís proposa un model de transició energètica sostenible, centrat en els interessos de les persones i del nostre territori, per això, pel que fa a democratitzar l'accés a l'energia, proposa el Pla "100.000 Teulades", per tal de facilitar que 100.000 vivendes tinguen autoconsum abans de 2027.

I pel que fa a l'ús racional de l'energia, la intenció de Compromís és contractar l'electricitat de la Generalitat amb fonts d'energia 100% renovables i afavorir que els ajuntaments s'hi puguen adherir.

En aquest sentit, el candidat a l'alcaldia per Compromís a Xirivella, Ricard Barberà, ha explicat que algunes de les propostes en l'àmbit local en matèria mediambiental són "l'aposta per un transport més sostenible i amb millors connexions amb la ciutat, una gestió més eficient de l'aigua evitant el malbaratament i amb la reutilització de l'aigua de pluja per al rec de jardins i la creació d'una Comunitat energètica local amb suport a qui vulga fer eixe trànsit cap a unes energies més sostenibles".

Entre les propostes concretes per a millorar el transport, Ricard Barberà aposta per la creació d'una nova línia de metro perquè "no és possible lluitar contra el canvi climàtic sense canviar la manera de desplaçar-nos, sense reduir l'ús del transport privat, per la qual cosa és necessari donar alternatives al cotxe, i des de Compromís apostem per la creació d'una nova línia de metro a Xirivella connectada també amb altres localitats de la comarca".