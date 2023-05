«Una localitat tolerant, igualitària, segura, plena d’oportunitats, d’excel·lència i de progrés». Així és com s’imagina el candidat a l’alcaldia del Puig de Santa Maria, Marc Oriola, el municipi que vol aconseguir en un futur. Tot això, sense oblidar les seues festes, les seues tradicions i la seua història com a símbols de riquesa de la població.

El candidat socialista, que realitza un balanç positiu d’aquests huit anys en el govern, assegura que el primer que farà si accedeix a l’alcaldia serà visitar el motor econòmic del Puig, els comerços locals, per a oferir-los ajuda i suport per part de l’Ajuntament. A més, destaca que un alcalde o alcaldessa «ha d’escoltar i estar al costat de la gent», perquè pretén prioritzar sempre a les persones.

Un complet programa electoral

Com a principals línies del seu programa electoral es destaquen les oportunitats que ofereix la instal·lació de la gigafactoria a Sagunt, ja que El Puig és un municipi clau i estratègic per a la instal·lació de noves empreses relacionades amb la mateixa gràcies a les connexions perfectes amb l’autovia A7. De fet, Marc Oriola assenyala que ja ha establit contacte amb Darío Moreno, alcalde de Sagunt, «per a començar a treballar conjuntament».

A més, pretén instar a la Generalitat Valenciana per a ampliar les consultes i les sales del centre de salut, per a la construcció d’habitatges públics i del nou centre de dia i per a la delegació del Pla Edificant per al CEIP Gullem d’Entença i l’IES El Puig.

Oriola tindrà com a punt clau de les seues polítiques a la infància, la joventut i les famílies. Per això, oferirà noves ajudes per a material escolar, llibres de text o taxes administratives per a FP i universitat, així com un nou servei d’atenció per als adolescents especialitzat en salut mental.

Com a noves infraestructures, es realitzarà una nova llar dels jubilats o el Casal Jove, així com un rocòdrom i nous vestidors en el poliesportiu. D’altra banda, també es faran més accessibles les voreres, es canviaran les canonades de les avingudes per a evitar inundacions i es realitzarà una adequació dels pàrquings situats als laterals de l’IES.

En paraules d’Oriola, «hem de sentir i viure El Puig que volem perquè siga una realitat», per la qual cosa ara espera poder continuar el llegat per a aconseguir-lo.