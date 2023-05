Cristina Mora Luján aspira el próximo 28 de mayo a seguir los pasos de Carmen Martínez y Ramón Segarra. Nacida en 1983 en Quart de Poblet, la candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de este municipio de l’Horta Sud entró en la política activa hace doce años de la mano de la actual alcaldesa. Y ahora, tras la decisión de Martínez de no presentarse y tras ganar el proceso de primarias, Cristina Mora quiere seguir haciendo de su pueblo «el mejor lugar del mundo».

Es una de las caras nuevas de las candidaturas municipales de la comarca pero tiene ya una considerable trayectoria como concejala. ¿Qué le ha motivado a presentarse a la alcaldía?

Me motivó el compromiso y el amor que siento hacia Quart de Poblet, algo que he mostrado desde muy joven participando en distintas asociaciones locales y militando en la agrupación socialista. En mis tres legislaturas como concejala he adquirido mucha experiencia, han sido doce años durante los cuales he tenido el honor de aportar mi granito de arena y ahora quiero seguir trabajando, como alcaldesa, para mejorar la calidad de vida de mis vecinos y vecinas en todas sus vertientes.

¿Qué balance hace de su experiencia como concejala, principalmente en las áreas de cultura, patrimonio e igualdad, durante los últimos doce años?

Y también en turismo, normalización lingüística, educación… Si hago memoria, he gestionado distintas áreas y en todas ellas he vivido momentos muy importantes. El balance que hago es muy positivo porque hemos conseguido, por ejemplo, consolidar una oferta cultural variada y para todas las edades. De hecho, hay un comentario que se repite mucho entre la gente que nos conoce y es que en Quart de Poblet siempre hay algo que hacer: un festival, una exposición, un teatro infantil… Si alguien se aburre es porque le pone mucho interés.

¿Qué propuestas principales tiene si gana las elecciones municipales del 28 de mayo?

Nuestro programa se estructura en cuatro ejes: las personas y los colectivos, la cultura y el patrimonio, la economía local y el desarrollo urbano y el medio ambiente. Entre nuestras propuestas, destacaría la construcción de un nuevo edificio en el polideportivo municipal para dar mejores servicios a los clubes y a particulares, o el desarrollo del nuevo barrio Molí d’Animeta con más colegios e institutos, un nuevo centro ocupacional y de día para personas con discapacidad y una gran zona de huerta tradicional.

¿Qué medidas propone para reactivar la economía local?

En Quart de Poblet trabajamos constantemente con las empresas y comercios para ofrecerles asesoramiento, formación en innovación, y facilidades económicas como el aplazamiento de tasas. Mi intención es profundizar en este camino y aumentar las sinergias con las grandes empresas del polígono para seguir creando empleo local, e incrementar las plazas y titulaciones de los talleres de formación.

¿Qué supone para su municipio el proyecto del bosque metropolitano y por qué ha tardado tanto en concretarse?

La creación del bosque metropolitano es una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Quart de Poblet que por fin verá la luz gracias al gobierno de Ximo Puig. Este proyecto supone la recuperación de nuestro patrimonio natural y viene a saldar una deuda con nuestro pueblo, lo que demuestra que necesitamos de la colaboración entre instituciones para mejorar las condiciones de nuestro municipio. A Quart de Poblet siempre le ha ido bien cuando ha habido un gobierno de izquierdas en el Palau que nos garantiza cooperación y diálogo institucional.

¿Qué les diría a las personas que aún estén indecisas sobre qué votar el 28 de mayo?

Llevamos 44 años recibiendo la confianza de la ciudadanía de Quart de Poblet, y eso quiere decir que la gente reconoce el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento. Pero la confianza no es algo que podamos dar por sentado, y por eso seguimos trabajando día a día por revalidarla. A las personas que todavía estén indecisas les diría que pensaran en cuántos municipios tienen los servicios municipales, las ayudas, los recursos que aquí tienen para construir sus proyectos de vida. La ciudadanía puede confiar en el proyecto socialista porque hemos demostrado con hechos que funciona, y que de verdad mejora la vida de las personas. Esa es mi mejor carta de presentación.