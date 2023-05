Compromís per Alboraia mantiene su rechazo el PRI Vinival. Así lo confirmaron este jueves durante le acto de presentación de la lista electoral que llevará Conxa Villena este 28-M. En el acto, celebrado en la Plaza Constitución, la alcaldable explicó las líneas más importantes del programa de Compromís. "Estamos aquí por aquello que afecta a nuestros vecinos y vecinas en su día a día, porque las personas de la candidatura somos gente del pueblo, en línea de aquello que decimos en nuestro lema #somcomtu y nos preocupan las cosas realmente importantes (lema autonómico #pertotelqueimporta). Queremos que el vecindario participe en las decisiones y que no pase cómo en el caso de Vinival. Pensamos que el vecindario tiene que poder decir la suya. Estamos por la dignificación de ese sector de Patacona, pero no por la masificación”.

También ha destacado entre otras cosas “que impulsaremos una comunidad energética, aumentaremos la dotación para atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad social. Instauraremos el programa “barrio a barrio” que son unas reuniones periódicas en los diferentes barrios para hacer el seguimiento de los posibles desperfectos en vía pública para su corrección lo más rápida posible. Haremos caminos sostenibles para conectar los diferentes núcleos de población de Alboraia.” Carles Esteve, vecino de Alboraia y durante la última legislatura síndic y diputado en las Corts Valencianes, ha acompañado a Conxa en el acto y ha hecho un parlamento en que ha hecho balance de la legislatura que acaba y dónde ha explicado cuál ha sido y será la aportación de Compromís en la próxima legislatura “Con Compromís al frente hemos conseguido una transformación en los servicios sociales y en educación que parecía imposible hace apenas unos años. Ahora le toca a la sanidad y queremos darle un nuevo impulso aumentando los equipos de atención primaria, reduciendo los tiempos de espera para tener cita en menos de 72 horas e incorporando psicólogos, fisioterapeutas y nutricionistas en los centros de salud” Renovación La lista que encabeza Conxa Villena es una de las listas de Compromís de l'Horta Nord donde se ha renovado la cabeza de lista. Villena es una persona con contrastada experiencia en el Ayuntamiento durante las dos últimas legislaturas y encabezará una candidatura también renovada. Completando los tres primeros lugares de la lista electoral están Mábel Redondo y Carlos Sànchez. Redondo, informática de profesión tiene una importante experiencia como regidora durante dos legislaturas. Sànchez es un experto en energías renovables que tiene mucho a aportar en el campo de la transición ecológica. La candidatura destaca por la inclusión de personas jóvenes y de varios barrios y núcleos de población de Alboraia. El acto ha tenido una charanga, al inicio y el final, para animar y hacer ambiente con una manifestación cultural tan valenciana como es la música. Al finalizar los parlamentos y la presentación de la lista, se ha hecho una "picaeta" que ha sido una magnífica excusa para que los miembros de la candidatura pudieran hablar con el vecindario asistente.