La izquierda en l’Horta ha encontrado la vía del entendimiento. Después de que Podem y Esquerra Unida pactaran una coalición autonómica y municipal para las grandes capitales valencianas, muchas candidaturas de la comarca han seguido el ejemplo uniendo dos de las tres grandes siglas a la izquierda del PSOE, cuando no las tres. El 28 de mayo se presentarán en los 43 municipios de l’Horta un total de 25 confluencias de izquierdas, once más que en las elecciones de 2019, y dos de ellas integran en sus listas a personas de Compromís, Podem y Esquerra Unida.

En concreto será en Torrent y Massanassa donde menos se fragmente el voto de la izquierda. En el municipio atravesado por la V-31 se fraguó un acuerdo cargado de incertidumbre, con Podem saliendo y entrando de la ecuación en un mismo día, aunque finalmente cristalizó la marca “Per Massanassa-Unides per Massanassa: Acord per guanyar” con el objetivo de contener a la ultraderecha, impulsar las políticas sociales y evitar “que se pierda un solo solo voto”. Como cabeza de lista va José Luis Lizana, de EUPV, paradójicamente el menos votado de los tres partidos en los anteriores comicios.

En Torrent, en cambio, se ha respetado el dictado de las urnas en 2019 y es Compromís, con 2.900 votos y dos concejales electos, el partido que acapara los dos primeros puestos para la lista del 28M. En sustitución de Pau Alabajos –reacio a “la acumulación de mandatos”– entran Xavier Martí y Maria Jesús Herrada para liderar la gran coalición: “En esta coalición ha habido generosidad por parte de los tres partidos porque nosotros salimos con los dos primeros puestos y ellos asumen el crecimiento”, explica Martí. “Hemos cerrado este acuerdo porque hay sintonía programática en cuestiones como servicios sociales, urbanismo o medio ambiente. Pero también por economía de votos, para que el voto útil no se vaya a otras fuerzas”.

"Hemos cerrado el acuerdo por sintonía y economía de votos"

Algo más anómalo es el escenario en Mislata y Picassent, donde Podem rompe con Esquerra Unida para ir de la mano de Compromís, que encabeza la confluencia en ambos municipios a través de Silvia Maiques y Vicente Pérez.

Donde no hay sorpresas es en la veintena de localidades que presentan o conservan la fórmula Unides Podem-Esquerra Unida. Esta marca surge por primera vez en Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Burjassot junto con Totes, Catarroja, Museros, Paiporta, Paterna, Puçol, Quart de Poblet (en una sopa de siglas con Totes y Anticapitalistes), Sedaví y Silla (municipio que presenta dos nuevas coaliciones, porque Compromís confluye con els Verds de Silla por primera vez). Por número de votos en las pasadas elecciones debería ser Podemos el partido que tire de la coalición con Esquerra Unida en buena parte de los municipios y, de hecho, en Burjassot y Alaquás la agrupación morada acude al 28M con ediles electos.

“Nosotros somos una de esas once nuevas coaliciones”, dice Marta Martín, cabeza de lista de Unides Podem-Esquerra Unida PV en Alboraia. "En las anteriores elecciones no llegamos a ningún acuerdo y para el 28M era totalmente necesario, ya no solo por unir fuerzas electorales, sino también para trazar ciertos objetivos comunes. Uno de ellos es impulsar la participación ciudadana y la transparencia, algo de lo que ha carecido el gobierno municipal en dos legislaturas”, señala la candidata.

Por último, en representación de la tradicional fractura de la izquierda, Manises y Xirivella pondrán a sus votantes en un aprieto habida cuenta de la enorme cantidad de papeleta que encontrarán en sus colegios electorales. En ambos municipios se presentan por separado Compromís, Podem y Esquerra Unida para rivalizar con las grandes marcas estatales –PSOE; PP, Cs y Vox–, pero además entran en concurso otras alternativas menos conocidas como Decidix Manises, Contigo Manises o UCIN Xirivella.

Proyectos diferentes

“En Xirivella, a pesar de haberlo intentado, no se han dado las condiciones para llegar al acuerdo con Esquerra Unida y Compromís, pero sí con Alianza Verde”, afirma Karin Jansen, concejala y candidata de Podem en el municipio de l’Horta Sud, quien añade: “En Xirivella la ciudadanía sabe diferenciar claramente entre los diferentes proyectos. Podem lleva 8 años dentro del gobierno municipal y gracias a nosotros se han puesto en el centro las políticas de vivienda: reclamando las viviendas de la Sareb en Xirivella o creando partidas presupuestarias para la compra de vivienda pública y ayudas al alquiler”.