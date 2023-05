Adiós a la política local

Carmen Martínez comenzó en la política municipal en Quart de Poblet con apenas 25 años. En diciembre, cumplirá 61 y, en estas más de tres décadas, ha trabajado «al pie del cañón, dejándome la piel» por sus vecinos y vecinas. Durante los últimos 24 años, ha sido la alcaldesa de Quart de Poblet y, ahora, continuará trabajando por su municipio en el grupo parlamentario del PSPV en las Corts Valencianes ya que las encuestas vaticinan su elección.

Cierra así 36 años de trayectoria en la política municipal. Se marcha, pero lo hace «muy satisfecha» del trabajo realizado y «con un agradecimiento inmenso» por el cariño y el afecto de sus vecinos y vecinas. «Ha sido una experiencia increíble, maravillosa y agotadora», explica a Levante-EMV con cierta emoción en su voz.

En estos 24 años —seis legislaturas, nada más y nada menos— al frente del consistorio, cree que ha contribuido al cambio de Quart de Poblet, aunque «lo perciben mucho más los que nos visitan después de cierto tiempo; los que vivimos todos los días en Quart no somos realmente conscientes de este cambio».

Durante su mandato, la localidad enterró las vías del tren para dar la bienvenida al metro, con lo que «dejó de estar dividida», se ha convertido en una «ciudad mucho más verde» y se ha situado en el mapa internacional al albergar una de las sedes mundiales de la ONU. Además, Martínez recuerda con orgullo que «somos el séptimo municipio de España en excelencia en inversión social».

Al reflexionar sobre la política local la define con dualidades. «Es muy positiva porque ves cómo las políticas y mejoras repercuten de forma directa e inmediata en la vida de tus vecinos y vecinas —, relata—. Pero es también muy sacrificada porque no siempre tienes las herramientas para resolver sus necesidades». Muchas de las preocupaciones de sus vecinos, como la sanidad o la declaración de la renta, no forman parte de las competencias de un ayuntamiento —«un alcalde no puede hacer nada al respecto»—, pero Martínez ha optado «por escuchar siempre a mis vecinos, es lo único que podía hacer».

Más de 36 años en política, no son pocos; pero en esta nueva etapa mantiene «la misma ilusión que entonces» porque se define como «curranta» y una «enamorada» de Quart de Poblet.

Reme Avia cierra etapa en Alcàsser

En política, como en la vida, a veces se gana y otras se pierde. Reme Avia —una de las históricas del PP de Alcàsser— ha vivido noches electorales dulces pero, también, amargas. Comenzó en 1995 en la oposición; en 2005, alcanzó la alcaldía tras un pacto con la desparecida Unió Valenciana y la ostentó hasta el año 2015 cuando la vara de mando pasó a estar en manos de los socialistas. Al contrario que muchos otros alcaldes, no renunció tras la derrota en las urnas y ha seguido dos legislaturas más trabajando por sus vecinos y vecinas, «una de las decisiones de las que más orgullosa me siento» aunque reconoce que fue también «de las más duras». Ahora, tras casi tres décadas, abandona la política municipal pero lo hace agradecida a su partido, a sus vecinos «por el privilegio de haber sido su alcaldesa» y a su familia, «la gran sacrificada» de su contribución y trabajo de servicio público en Alcàsser.

Es una defensora convencida de la política local «de la del tú a tú, del piel con piel» y defiende que todos los políticos «deberían tener una etapa municipalista porque es donde sale la verdadera política». Es un entorno en el que «no te puedes esconder» y considera que se necesita tener gran capacidad de gestión y saber resolver los problemas con presteza.

En sus diez años como alcaldesa, considera que «transformamos y modernizamos Alcàsser». La define como una época de grandes inversiones con la actualización de los colegios, la construcción del Centro de Salud con servicios de rehabilitación y Urgencias, la conexión del microbús con Silla, el Centro Social, el proyecto del Polideportivo —«no se ha continuado y ahora está a pedazos», apunta—, la reforma del Hogar del Jubilado o la adjudicación de un instituto con entidad propia e independiente.

«Es la política más cercana, la más intensa —, expresa—. Pero también es la que más disgustos te da». En estos 28 años, ha vivido etapas buenas y otras peores, pero Avia se queda «siempre con lo positivo». «Puedo decir con orgullo que tengo el respeto y el afecto de mis vecinos y vecinas», confiesa.

Cierra una etapa importantísima en su vida pero sigue «con la misma ilusión, eso no me lo quita nadie»; también con los mismos amigos, con el mismo espíritu, pero siendo madre; no lo era cuando comenzó. La experiencia la ha hecho madurar y crecer «no sólo en el ámbito político sino, principalmente, en el personal».