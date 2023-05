El soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví se ha colado en la campaña electoral de los partidos, independientemente de su color político, en un intenso fin de semana donde se han aglutinado los mítines centrales.

Así, el domingo por la mañana los miembros de la Plataforma por el soterramiento, integrada por vecinos afectados por la contaminación acústica del continuo paso de trenes y la inseguridad del paso nivel, asistían al mitin de Alberto Núñez Feijoo, Carlos Mazón y Maria José Catalá en la plaza de toros de Valencia invitados por el PP. Allí los vecinos que asistieron desplegaron una pancarta que rezaba "el PP pedimos el soterramiento de las vías Alfafat-Benetússer-Sedaví". Una reivinficación que ya fue trasladada personalmente a Carlos Mazón cuando visitó el paso a nivel y también a Vicente Mompó cuando asistió hace apenas una semana a las vías junto al eurodiputado González Pons.

El propio eurodiputado ya recomendó a los miembros de la plataforma vecinal que aprovecharan la campaña electoral para acudir a todos los partidos políticos para arrancar un compromiso de seguir trabajando para acabar ocn esta lacra que arrastran Alfafar, Sedaví y Benetússer hace 40 años.

Y así lo hicieron, ya que aprovechando que Joan Baldoví, candidato por Compromís a la Generalitat Valenciana estaba en la capital este domingo realizando su acto central de campaña para visitar el paso a nivel a última hora dela tarde por la concejala y alcaldable de Alfafar, Amalia Esquerdo.

Cerca de dos horas estuvo “Baldo” con los vecinos viendo el paso a nivel, la pasarela, accediendo al colegio cercano, quedándose sorprendido “de que aún hoy en día existan pasos así con este tránsito de trenes y tan metido en el pueblo”, “y eso que es domingo y pasan la mitad”, le contestaban los vecinos. Y es que el candidato a la Generalitat conoce bien los que es vivir cerca de un paso a nivel porque en su localidad natal, Sueca también tuvieron el mismo problema.

Es por eso, que Baldoví pidió a los miembros de la plataforma a que realizasen un informe detallado sobre la situación, para trasladárselo a su sustituta en el Congreso, Maria Josep Picó, con quien concertará una entrevista con los vecinos una vez pasadas elecciones. “Baldoví se ha comprometido a que haya una pregunta todos los meses sobre el soterramiento en el Congreso, para que siempre esté esta problemático en la agenda política nacional, y también se estudiará la posibilidad de presentar una Propuesta No de Ley (PNL)”, explicó Amalia Esquerdo.

El propio alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, del PP, al conocer que estaba Joan Baldoví en las vías se acercó para saludarle y cambiar impresiones sobre la problemática.

Sin entrar en el del PSOE

Los miembros de la Plataforma también quisieron participar en el acto central del PSOE, celebrado este sábado por la mañana en La Ciudad de las Artes y las Ciencias con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Ximo Puig. Sin embargo, desde la plataforma afirman que no les permitieron acceder al recinto con pancartas reivindicando el soterramiento y declinaron la asistencia.