Se esperaba un pleno tenso y se han cumplido las expectativas. La aprobación de los dos festivos locales de Foios para el año 2024 ha desatado la polémica al acusar el PP a Compromís (que gobierna junto con el PSOE) de querer retirar la alusión religiosa a ambas festividades, la de Sant Vicent Ferrer (8 de abril) y la Virgen de Patrocinio (17 de agosto). De hecho, el cura del pueblo remitió previamente un whatsapp entre los feligreses en los que pedía que fueran al pleno a protestar. Pero el sacerdote, en su envío masivo fue más allá, y cuestionó el cambio de nombre de la calle Màrtirs.

En la sesión plenaria, a la que asistieron cerca de medio centenar de personas entre las que se encontraba el propio sacerdote Juan Antonio Lloret, el PP, durante el debate del punto de los festivos locales, “agradeció” a Compromís que “se haya retractado”, ya que, reveló, en la comisión informativa previa al pleno, “su edil de Compromís quería que se aprobaran los festivos locales pero sin motivación, borrando la parte religiosa”. Amparo Clemente, concejala popular, aseguró que “esa era el verdadero transforndo” y “no es la primera vez que ocurre. El año pasado también lo intentaron”.

La regidora del PP acusó al alcalde Sergi Ruiz de “mentir” en sus declaraciones a Levante-EMV y defendió que el sacerdote “no entra en campaña, solo defiende a su parroquia y a su comunidad religiosa, que se siente atacada”, frase que desató los aplausos de la mayoría de asistentes.

La intervención del alcalde fue contundente. El dirigente de Compromís defendió que el punto que se llevaba a pleno, con los ‘apellidos’ religisos a ambos festivos, es el que aparece en el expediente firmado el pasado lunes por la secretaria. “Es una polémica interesada y el resultado está aquí, con personas de un lado y de otro”, afirmó. Sergi Ruiz aseguró que en su gobierno “nadie ha querido armar polémica y en las dos veces anteriores que se votaron los festivos, al pleno no vino nadie. Ahora se ha entrado en campaña de manera manifiesta”, advirtió.

Prender la mecha

El alcalde aludió directamente al mensaje difundido por el sacerdote, “un discurso incendiario y guerracivilista, que se lo tendrá que hacer mirar. Está por escrito y pido que se lea, se relea y se reflexione”. El mandatario de Compromís pidió “cordura”, pero insistió que el escrito del cura “no es el adecuado” y afirmó que en las declaraciones que el religioso realizó a este diario “hay alusiones graves que no son ciertas”. En este sentido, defendió que no se han eliminado nombres de calles de santos o religiosos y que la calle Màrtirs se cambió para cumplir con la ley de memoria democrática. Ruiz concluyó diciendo que “no se nos puede acusar de falta de respeto a la fe y a la práctica religiosa” y “si alguien ha querido prender la mecha no hemos sindo nosotros”.

Amparo Clemente replicó y explicó que el alcalde “no estaba presente en la comisión informativa” y “el concejal de Compromís dijo que la propuesta era quitar el nombre religioso de los dos festivos”. Sergi Ruiz cerró el debate asegurando que la versión del PP “no coincide con la realidad que marca el expediente firmado el lunes (la comisión fue el jueves anterior) y que ha provocado este incendio que ha intranquilizado a parte de la población”. El punto salió adelante por unanimidad.