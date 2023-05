Jim Thorpe fue un deportista estadounidense que en las Olimpiadas de Estocolmo de 1912 ganó medallas de oro en las pruebas de pentatlón y decatlón, además de jugar al fútbol americano, béisbol y baloncesto a nivel profesional. No faltan las voces que le señalan como el más versátil de los deportistas modernos, pero al atleta de Oklahoma le ha salido un duro rival en la campaña electoral de Torrent.

El candidato de Ciudadanos, Raúl Claramonte, lleva toda la campaña entrenando con los equipos del municipio. En concreto, el político liberal ha probado fortuna con el Nou Basquet Torrent y la Unió Básquet Femení Torrent (UBF), el Club Rugby Ciutat Torrent, el Club Balonmano Torrent, el Torrent Club de Fútbol, y el Rari Nantes Waterpolars (Waterpolo Torrent). Además, le quedan pendientes los entrenamientos ya programados con el Club de Gimnasia Rítmica y la Asociación de Tiro con Arco de Torrent.

“Todo esto sale de uno de los clubes, el de baloncesto femenino, que me dijo oye, ¿y si un día te animas a entrenar? Fue antes de campaña pero tuvimos que cerrarlo la semana pasada, y a partir se sumaron otros como el club de waterpolo o el de tiro con arco, que al final no he podido hacerlo”, cuenta el alcaldable. “A mí me gusta ver las cosas in situ y más allá de hablar con sus directivas también intento saber qué percepción tienen los jugadores, los niños del equipo, etc”, relata a Levante-EMV, añadiendo: “Además de la buena acogida me ha encantado el buen ambiente entre ellos”.

"No tiene sentido que ningún equipo de Torrent esté en la élite"

Así, más allá de lo anecdótico, las incursiones de Claramonte en las diferentes disciplinas deportivas –algo que quiere prolongar tras la campaña– tienen un trasfondo político, pues el candidato de Cs propone para su municipio que se duplique la inversión en instalaciones y promoción del deporte. “En Torrent residen más de 80.000 habitantes y no tiene sentido que ninguno de sus equipos estén en la élite. Nosotros queremos cambiar esa situación”, señala el portavoz de un grupo político que lleva en su lista a Carlos Luis Ramón Lisarde, presidente del club de Rugby.

De este modo, el actual edil de Movilidad y el Vedat lleva días mostrando su apoyo a los deportistas torrentinos con algo más que el discurso, enfundándose las equipaciones de quienes quieren entrenar con él y evidenciando que un político, en la recta final de unas elecciones, es capaz de casi todo.