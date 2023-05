Al debat participaren els candidats a l’alcaldia Toni Saura pel PSPV-PSOE, Vicent Cervera pel Partit Popular, Marta Murciano per Compromís, Bernardo Palomares per Ciudadanos i Sergio Zalazar per Unides Podemos- Esquerra Unida.

L’acte va ser moderat per Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud i que començà amb una declaració d’intencions: “recuperar la paraula RAONAR, que en el sentit etimològic vol dir donar raons. M’agradaria que la política i la ciutadania la fera seua com a valor fonamental perquè la RAÓ i la PARAULA és el que ens fa ser persones. Raonar és donar raons, front a la desinformació, l’atac al contrari, la confrontació o l’insult”. I així va ser, el debat va servir per a què els candidats donaren raons a la ciutadania davant de les pròximes eleccions i també animaren a participar de la festa de la democràcia el dia 28 de maig. Quatre blocs temàtics varen ser el fil conductor: Serveis Públics, Impuls Econòmic, Cultura-Oci-Educació i Societat. En cadascun d’ells els candidats tingueren l’oportunitat d’expressar les seues propostes i debatre entre ells seguint els temps i torns establerts per l’organització. En finalitzar els blocs el públic va tenir l’oportunitat de fer preguntes a les quals varen donar resposta els diferents alcaldables. L’acte va acabar amb una "crida als partits perquè treballen de forma conjunta i de tu a tu amb les associacions i les entitats civils, elements fonamentals per a la construcció de la democràcia". A més, es va recordar el compromís de tots els partits polítics de continuar treballant amb l’esperit del Pacte de Florida, subscrits per tots ells, en el qual es comprometien a donar dades per a l’observatori comarcal de l’Agenda 2030, treballar les propostes de futur amb les associacions i participar en les taules de reconstrucció. Finalment, es recordà que les associacions "continuaran sent el cor del nostre poble i el millor antídot contra l’individualisme i la soledat, les escoles de democràcia que han contribuït a fer d’aquest poble un poble millor". Huerta va insistir que això "requerirà d’un treball conjunt amb els partits, perquè ambdós tipus de participació ciutadana es necessiten mútuament, la política necessita a la ciutadania que s’organitza i s’associa i la ciutadania necessita a la política"