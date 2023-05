La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez -Piñero se ha reunido este viernes en el ayuntamiento de Sedaví con los alcaldes José Francisco Cabanes (Sedaví), Juan Ramón Adsuara (Alfafar) y Eva Sanz (Benetússer) , y con representantes de la plataforma vecinal por el soterramiento, de la asociación de vecinos y de la asociación empresarial de Sedaví para contarles de primera mano que está al tanto de los problemas que causa el paso a nivel de Alfafar, y que espera que sea uno de los que se incluya en la enmienda al reglamento europeo presentada desde la comisión de Infraestructuras, a la que pertenece, que estipula la emergencia de acabar con pasos a nivel de alta peligrosidad.

En concreto ha presentado una enmienda al Reglamento de Orientaciones para el desarrollo de la red transeuropea de transporte que, literalmente indica, que «los pasos a nivel que supongan un alto riesgo para la seguridad deberían identificarse en toda la UE (...) y debería sustituirse por puentes y pasos subterráneos». Un aspecto que beneficiaría a Alfafar.

Tras ver in situ la alta frecuencia de trenes, el ruido continuo de las bocinas y la inseguridad que genera el paso a nivel, la eurodiputada ha asegurado que la supresión de este punto negro debe ser considerada como "una actuación de emergencia" y que así se lo ha trasladado al ministerio de Fomento. "Está muy concienciado y me ha asegurado que están trabajando para suprimirlo", ha manifestado. Los alcaldes le han comunicado que Adif ya les ha enviado un protocolo para la supresión del paso a nivel, pero que aún no han firmado a falta de solventar algunos flecos. En relación a las muertes, la última hace justo un mes, Inma Rodríguez-Piñero afirma que "hay que conseguir que sea la última".

3.500 millones en indemnizaciones por accidentes ferroviarios

Y es precisamente la alta mortalidad y, en definitiva, la seguridad la cuestión que considera indispensable para conseguir que en Europa se luche por suprimir pasos a nivel como el de Alfafar. Así ha aportado algunos datos, de 2019, los últimos registrados, que lanzan un balance de 824 muertos y 618 heridos en accidente ferroviario en los 27 estados miembros, lo que ha supuesto un gasto de 3.500 millones de euros en indemnizaciones, "un dato muy a tener en cuenta en la UE". España, con 268 muertos en pasos de nivel, es el octavo país más seguro, aunque precisamente estos pasos a nivel abarcan el 30% de los accidentes "de ahí la necesidad de incidir en invertir desde la UE en suprimir los pasos a nivel".

Es, por tanto, la peligrosidad uno de los puntos que puede hacer que Europa se fije en el paso a nivel de Alfafar aunque, tal y como ha explicado la eurodiputada a Levante-EMV, "es un proceso largo". "La enmienda al reglamento no se aprobará hasta finales de año, y luego se deben establecer unos parámetros conjuntos identificadores del riesgo para ser pasados a cada estado miembro y someterlos a sus pasos a nivel, para comprobar el nivel de peligrosidad", ha indicado.

Pantallas acústicas

Rodríguez-Piñero ha conocido de mano de los miembros de la Plataforma por el soterramiento los problemas de salud que sufren por la contaminación acústica y les ha animado a pedir una insonorización adecuada, no con las pantallas acústicas propuestas desde Adif que rechazaron todos los municipios por ser considerados un muro separador. "En Europa no se soterran las vías pero se aíslan perfectamente del ruido con pantallas acristaladas que se mimetizan con el entorno, Suiza es un ejemplo", explicaba.

Separar el soterramiento del paso a nivel

Otro de los consejos dados por la eurodiputada, tras conocer el interés sobre todo mostrado por Juan Ramón Adsuara y José Francisco Cabanes de soterrar las vías , es "separar ese proceso de la supresión del paso a nivel, porque si no se alargará todo en el tiempo". "No digo que no trabajéis por el soterramiento, sino que separéis esta actuación de la supresión del paso a nivel porque después de lo que he visto, este paso no puede seguir más tiempo aquí, hay que eliminarlo cuanto antes", ha concluído.