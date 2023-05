"Nunca te desvinculas de la política, aunque dejes de estar en la alcaldía"

Ejercer la alcaldía de un municipio de la comarca de l’Horta requiere una dedicación las 24 horas del día y los siete días de la semana. La responsabilidad es elevada y las vivencias marcan para siempre. Aunque la experiencia sea corta, la huella es profunda, según reconocen muchas de las personas que lideraron sus poblaciones. El cansancio cuando se deja el cargo podría hacer pensar que alcaldesas y alcaldes quieren tomarse unas largas vacaciones de la política. Pero, en muchos casos, nada más lejos de la realidad.

Levante-EMV ha seleccionado a cinco de ellos de diferentes partidos, que se convirtieron en referentes, bien por la larga etapa que se mantuvieron en el cargo, o bien por las circunstancias que tuvieron que gestionar. Y, con mayor o menor implicación, todos reconocen que esta tarde-noche seguirán el recuento electoral desde el momento en el que comiencen a aparecer los primeros sondeos y hasta que se haga público el último porcentaje del resultado. «Nunca dejas del todo de la política, aunque dejes de estar en la alcaldía», vienen a decir.

Referentes socialistas

El socialista Josep Bresó Olaso fue alcalde de Torrent desde 2004 a 2007, tras dimitir Jesús Ros, en su anterior etapa. Llevaba décadas en la corporación y en la Diputació de València. En su mandato se produjo el accidente de metro y él tuvo que montar todo el operativo de apoyo a las familias que la Generalitat del PP les negó. Aunque reconoce que una campaña se vive ahora «de forma muy diferente», está «totalmente involucrado»; acude a reuniones y actos y da su apoyo a las iniciativas. «Tener un candidato como Jesús Ros te tranquiliza, especialmente después de las crisis en otros partidos», explica. En esta jornada, actúa como apoderado en el colegio de Santa Elena y seguirá el escrutinio en la sede local. «Cuando acabe, iré a petición del partido, con otros abogados, como es habiual, a la Junta Electoral, por si se producen conflictos», informa.

Empar Navarro Pròsper (PSPV) es una de las grandes lideresas de l’Horta ya que, además de alcaldesa de Aldaia de 1997 a 2007, fue la primera presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud. «Vivo con cierta inquietud todas las convocatorias. No tengo la misma responsabilidad de trabajo y organización pero sí que sigo con preocupación cómo se trasladan los mensajes. El Botanic y el gobierno de Aldaia han hecho una política real por las personas y me preocupa que ese mensaje se haya trasladado bien a la sociedad», explica. Hoy pasará por la sede y, a partir de las 20 horas estará en directo en Aldaia Ràdio.

Voluntaria en redes sociales

También fue presidenta de la Mancomunitat la popular Soledad Ramón, que accedió a la alcaldía de Catarroja en 2010, al morir Francisco Chirivella y estuvo hasta 2015.«Sigo activa en el partido, voy a las reuniones y he participado en todos los actos que he podido para apoyar a Rafa Sanchis, un político muy preparado», explica. Además, forma parte del voluntariado en redes sociales de Carlos Mazón y de Alberto Núñez Feijóo. Hoy es interventora en el colegio San Antonio I y allí estará hasta que acabe el recuento de las mesas. Luego acudirá al partido.

"A partir de las 20 horas, estaré delante de la televisión siguiendo el recuento desde los sondeos hasta el final" Julio Chanzà - Alcalde de Alcàsser

Para Julio Chanzà, la de 2023 es la primera convocatoria en la que no es candidato por alguna lista. Histórico líder de Unió Valenciana y alcalde de Alcàsser 1995 a 2005, recientemente recibía una placa en el consistorio por haber estado 28 años como edil. Dejó de serlo en 2011, tras una legislatura en la oposición, aunque siguió presentándose en nombre de fuerzas valencianistas. «Eso no quiere decir que no siga todo lo que está pasa en el pueblo. Y a partir de las 20 horas, estaré delante de la televisión», indica, en la línea del resto.

Para Josep Lluís Pitarch (alcalde de Silla de 2003 y 2007 por el Bloc al frente de un cuatripartito con EU, el PP y Unió Valenciana), la jornada será tranquila porque una enfermedad le impide ser interventor o acudir a la sede. «Daré una vuelta para saludar a la gente. Soy optimista con los resultados», explica. «Si eres de Compromís, lo eres hasta la muerte porque crees que esta opción va a mejorar la sociedad. Siempre puedes aportar algo desde tu posición», reflexiona.