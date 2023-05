"Aún no lo he asimilado" , aseguraba Maribel Albalat, tras convertir al PSOE en la fuerza más votada de Paiporta con 5.235 votos. Los socialistas han pasado de ser la tercera fuerza en 2019, por detrás de PP y Compromís, a la primera, algo que no sucedía desde hace 20 años . "Aún estoy viviendo una tormenta de emociones, creo que la gente ha reconocido el trabajo hecho", señala.

Albalat es la actual alcaldesa tras pactar repartirse la vara de mando con Compromís, con quien forma coalición de gobierno. Un pacto, que en su día, estuvo apunto de costar que el gobierno cayese en manos de la derecha, ya que los valencianistas no querían repartirse la alcaldía, pero que finalmente ha sido una de las claves del renacimiento socialista en el municipio. "Teníamos claro que tenemos otra manera de gobernar, de ver y de hacer, y es lo que la población ha visto estos dos años y ha valorado muy positivamente", explica. Para Albalat, ha sido indispensable para este cambio "estar al lado de la población, de las asociaciones escuchándoles y atendiendo sus necesidades. Es un trabajo de día a día que es difícil que se vea, pero que en esta ocasión sí han valorado". "No hemos valorado posibles pactos" El PSOE, aunque es la fuerza más votada, con 9 escaños no cuenta con los 11 necesarios para gobernar con mayoría absoluta. Ahora se abren dos escenarios: o repetir coalición con Compromís para alcanzar esa mayoría, ya que cuentan con tres escaños, o gobernar en solitario en minoría. "No lo hemos valorado aún. Estamos asimilando los resultados y ya habrá tiempo".