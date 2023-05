"Estoy muy contenta". Así se mostraba este lunes Paz Carceller, tras la victoria electoral en las elecciones municipales de Puçol. La actual alcaldesa revalida el triunfo y lo amplía, al pasar de seis y diez ediles, precisamente los cuatro que ha conseguido el municipio al superar la barrera de los 20.000 habitantes.

"La valoración es que mucha gente de Puçol ha depositado su confianza en mí, lo cual me enorgullece, pero también me llena de responsabilidad porque toda la política local va a depender de lo que haga mi equipo. El aumento de los cuatro concejales, que son los nuevos por haber crecido en población, es lo que yo percibía en la calle. Mucha gente me paraba por la calle y me decía con total naturalidad que me iba a votar. El voto es secreto y nunca sabes, pero al final ha sido verdad lo que me decía tanta gente por la calle. Excepto en las urbanizaciones, he ganado en todas las mesas electorales de Puçol, incluso en los feudos socialistas. De todos modos tengo claro que voy a seguir gobernando con humildad, transparencia y sin que se me suban a la cabeza, como siempre he hecho", explicaba la popular a este diario.

Si se plantea gobernar en minoría o pactar con PURP para asegurarse la mayoría, indica que "aún es pronto para decirlo. No lo sé todavía. Sí puedo decir que voy a seguir trabajando con las urbanizaciones, porque me han apoyado en toda la legislatura, ellos no tienen ideología y me parece de sentido común no dejar las urbanizaciones abandonadas".