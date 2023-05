Es el único gran resistente de Compromís en l'Horta Sud al frente de una alcaldía en solitario con mayoría absoluta. Por tercera legislatura consecutiva, Voro Masaroca logró que Compromís fuera la fuerza más votada en Beniparrell con 7 regidores, que le da la mayoría absoluta, y a solo seis votos de conseguir el octavo escaño y mejorar áun más los resultados.

"Queremos daros las gracias, gracias y gracias. Por cada persona que ha valorado nuestro trabajo. Continuaremos, por todos y todas, porque nosotros no trabajamos por colores, trabajamos para personas y trabajamos por nuestro pueblo", sentenciaba Masaroca que sin embargo, afirma que no tiene el cuerpo para demasiadas celebraciones después de los malos resultados de su partido, con una bajada generalizada en todos los municipios y perdiendo un bastión tan importante como es el Ayuntamiento de València.

"Es una sensación agridulce. Muy contento por nuestros resultados en Beniparrell, por haber aguantado la embestida. Pero aún en shock por ver los resultados de Compromís en el resto de municipios. Ni siquiera he sido capaz de llamar aún a Jesús Monzó, alcalde de Catarroja -que perderá la alcaldía a favor del PSPV, que ha sido la fuerza más votada-. Creo que los alcaldes de Compromís han hecho un buen gobierno y no entiendo estos resultados pero bueno, la política es así", señala.