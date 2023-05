La primera "Setmana de la Caritat" d'Alaquàs, que organitzen els equips de Càritas de les tres parròquies de la població, inclourà un reconeixement a Jaume Sanz Perpiñán, actiu i compromès voluntari durant molts anys, que va morir de forma sobtada el dia 12 de juny de 2022. Va ser l'impulsor de la idea què "el treball conjunt dels tres equips de Càritas era un camí irrenunciable per a un millor servei al poble", un somni que no va veure fet realita.

La Setmana de la Caritat Jaume Sanz tindrà com a finalitat donar a conèixer al poble l'acció de Càritas en les tres parròquies, fer partícip a la ciutadania de la manera com s’acompanya les persones en situació de vulnerabilitat i sensibilitzar el poble sobre les situacions de pobresa, les seues causes i les possibilitats d’acció. Enguany, a més, per ser la primera vegada que se celebra, es farà un reconeixement a totes les persones voluntàries que al llarg de més de 50 anys han estat treballant en Càritas "configurant en Alaquàs una herència de compromís i solidaritat", informen.

Una mostra sobre les persones migrants

Les activitats comencen el dimecres 31 de maig, a les 19 hores en el Castell, amb la inauguració de l'exposició “Trobar per a trobar-nos.Compartint el viatge”, que convida a practicar la cultura de l’encontre front al repte de la mobilitat humana. "Ens mostra l'eixida forçada d'homes i dones dels seus paísos d’origen que fugen de la pobresa, de la violencia o de la persecució i ens crida a practicar la 'cultura del encontre'” mitjançant quatre verbs assenyalats per Francisco: acollir, protegir, promoure i integrar", explica Càritas. El dia 1 de juny tindrà lloc a les 19 hores, també al Castell, la conferència “Reptes i oportunitats de l'acció caritativa i social” a càrrec de Nacho Grande, director de Càritas Diocesana.

Finalitzarà la Setmana el divendres dia 2 de juny amb un sopar-homenatge a les 20:30 h en la plaça de la Constitució, on a més de compartir la vetlada amb totes les persones que vulgen acudir, es farà l’homenatge “Alaquàs, una herència de compromís i solidaritat”, adreçat a tot el voluntariat de Càritas amb un sentit reconeixement a Jaume Sanz.