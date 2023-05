Empate técnico de PSOE y PP en cuatro pueblos de l'Horta

El retroceso del PSOE en las urnas en buena parte de l’Horta Nord, unido al repunte del Partido Popular, ha dejado resultados tan ajustados que en algunos municipios se ha registrado un empate técnico entre los dos grandes partidos, si bien la lista socialista es la más votada en tres de los cuatro por estrecho margen.

Los resultados electorales han dejado un abanico multicolor en Alboraia. El alcalde Miguel Chavarría ha conseguido que el PSOE haya sido la lista más votada con 4229 papeletas, que se traduce en siete concejales, dos menos que en 2019 (4243 sufragios). Por su parte, el PP que encabeza Modesto Martínez ha obtenido también siete regidores (cuatro más que en los anteriores comicios), gracias a los 3946 votos, 2143 más que hace cuatro años.

Con rojos y azules empatados a siete escaños, hay que mirar al resto de formaciones para ver las quinielas de un hipotético gobierno. Compromís tiene tres concejales, Vox, dos; y uno Unidas Podemos y Alboraia Actúa. Un pacto a lo Botànic formado por PSOE, Compromís y Unidas Podemos les daría la mayoría absoluta con once regidores, mientras que una hipotética coalición de PP, Vox y AA4 (liderada por el ex de Ciudadanos Francisco Martínez) no pasaría de diez.

El debut de Jaume Martínez como candidato socialista en Alfara del Patriarca ha sido agridulce. Su candidatura ha sido la más respaldada con 659 votos, 131 menos que los obtenidos hace cuatro años. Ese retroceso rojo también se ha traducido en un recorte de representantes, al pasar de seis regidores a cuatro, y la pérdida de la mayoría absoluta. El PP ha doblado sus papeletas (331-647) y también en concejales, subiendo de dos a cuatro. Compromís se queda con tres. Jaume Martínez, salvo un insolito pacto PP-Compromís, empuñará la vara de mando, al menos en minoría.

Massamagrell presenta un escenario similar al de Alboraia, pero con matices. PSOE y PP empatan a seis concejales, gracias a que ambos han crecido. Los socialistas de Paco Gómez han conseguido 2504 papeletas, 465 más que hace cuatro años, que se traduce en un regidor más. El PP de Pilar Peris gana dos ediles con sus 2442 votos, 942 más que en 2019. Partiendo de que el PSOE es la candidatura más respaldada para gobernar en minoría, lograr la mayoría para ambos bloques pasaría por la unión de PSOE (6) y Compromís (2) y PP (6) y Vox (1), y obtener el apoyo de la plataforma Veïns per Massamagrell (2) para desnivelar la balanza a izquierda o derecha.

PSOE-Compromís en Vinalesa

Vinalesa es el único municipio de los cuatro donde el Partido Popular es la fuerza más votada, aunque empata con el PSOE a concejales, ambos con cinco. Los populares han crecido hasta los 858 sufragios, 240 más que hace cuatro años (tenía 4 ediles). Por su parte, el PSOE no pierde regidores pero retrocede en 48 papeletas (731-781). Compromís es el tercer partido con una sola acta. Por tanto, si Javier Puchol quiere retener la vara de mando para los socialistas deberá repetir el acuerdo (2019-2023) con los valencianistas y asegurarse gobierno en mayoría.