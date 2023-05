El concejal y candidato del Partido Popular en Massalfassar, Álvaro Montañés, ha sido citado a declarar por un posible delito de revelación de secretos después de cuestionar en un pleno de hace varios meses que Elisabeth Gómez, exconcejala de Ciudadanos, hubiera padeciendo dos enfermedades graves.

El objeto de la querella interpuesta por la propia Gómez tuvo lugar en la sesión plenaria del 28 de septiembre de 2022. Dentro del apartado de ruegos y preguntas, Montañés se hizo eco de una carta repartida por Elisabeth Gómez a los vecinos del municipio, donde, entre otras cosas, explicaba que el alcalde Higinio Yuste había tomado la decisión unilateral de apartarla de sus cargos (era concejala de Hacienda) por haber denunciado que en su área se estaban cometiendo “muchas irregularidades”.

Seguidamente, Montañés contó que la edila había dejado de ir al Ayuntamiento de Massalfassar pero aún así cobraba íntegramente su sueldo como concejala, y reveló el motivo aducido por Gómez para ausentarse de sus obligaciones: las dos enfermedades. “No sé si es verdad o no, pero usted en ese tiempo se reunía con gente para comentarles su nuevo proyecto político”, dijo el entonces teniente de alcalde del Partido Popular, que compartía el bastón de mando con Cs tras ganarle una moción de censura a Compromís.

En el mismo pleno, grabado y emitido en streaming, Gómez afeó a Montañés el hecho de haberse referido a su historial médico con detalles que, según explicó entonces, desconocían en su propia familia. Aquello fue la motivación de una querella recientemente admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Massalfassar.

“La revelación que hace Montañés en directo la ven mis hijos, porque ellos suelen ver el pleno, y se enteran de mis enfermedades. Yo siempre lo he mantenido en secreto porque no quiero que se preocupen, pero cuando vieron aquello se enfadaron”, relata Gómez. “A partir del pleno de septiembre he tenido que contar mi historia a mucha gente con la que no quería hablar de lo que me pasa”, lamenta la exconcejala del partido liberal.

Después del pleno hubo un gesto de reparación por parte del consistorio, que subió la grabación al canal de Youtube con el segmento más polémico eliminado, pero Elisabeth Gómez ha echado en falta algo más humano: “Al finalizar el pleno pedimos a Montañés que rectificara y en el siguiente se retractara, pero él nunca ha pedido disculpas. Nunca ha tenido en cuenta mis emociones. En el equipo de gobierno nadie salió a defenderme, dejaron que Montañés terminara su pequeño discurso. Luego me he cruzado muchas veces con él y jamás se ha dignado a decirme nada”.

Volverán a cruzarse este jueves 1 de junio en los juzgados de Massamagrell, a donde Gómez acudirá como querellante y Montañés como investigado. Serán las declaraciones de un procedimiento penal en fase de instrucción. Si el juez entiende que hay indicios de la comisión del delito, la investigación se cerrará con un juicio oral.

Preguntado por estos hechos, Álvaro Montañés ha declinado hacer declaraciones mientras el asunto esté bajo investigación judicial “por respeto al órgano jurisdiccional”.

Recuento desigual

Más allá del embrollo legal, los dos candidatos han obtenido un saldo de votos muy distinto en las elecciones municipales del 28M. El PP de Álvaro Montañés ha logrado tres concejales (23 % de las papeletas), que sumados a los tres de En Marxa, el partido del exCs Higinio Yuste, servirá para prolongar otra legislatura el acuerdo en la alternancia del gobierno municipal. Por contra, el nuevo partido de Elisabeth Gómez –Fent Poble Soluciones– se queda a 20 votos de obtener representación.