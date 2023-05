La formación Renovación Política Democrática y Social de Rafelbunyol (REPO), un partido independiente local, ha perdido la representación de un concejal que inicialmente se le otorgó en el recuento, ya que se cometió un fallo al enviar los datos a la junta electoral, que luego difundió el Ministerio del Interior. De este modo, según la información que el consistorio transmitió, el PSOE obtuvo seis concejales mientras que el PP logró cuatro. Por su parte, Compromís, Vox y REPO consiguieron uno cada uno.

No obstante, esa información, que aún figura como oficial en la web del Ministerio del Interior que recoge los resultados del 28M, no era correcta, como consta en el informe que ha elaborado el consistorio, firmado por el secretario municipal. Con los nuevos datos, REPO perdería un concejal, que iría a parar a Compromís. El segundo resultado no afecta a quién tendrá la alcaldía (el PSPV es la fuerza más votada y el bloque de la derecha no tiene mayoría absoluta) pero sí a la distribución del pleno.

En concreto, el informe explica que en la velada electoral "se produjo una incidencia en cuanto a la transmisión de datos de los resultados de las elecciones locales por parte de uno de los representantes de la administración a través de la tablet, dado que pensó que el orden de candidaturas que figuraba en las actas era el mismo que el que figuraba en la aplicación". Por ello, "hizo una transmisión automática sin fijarse en la diferencia de orden, lo que provocó que los votos asignados a la candidatura en la tablet no se correspondiese con la realidad reflejada en el acta".

Esta circunstancia "se ha observado en las tres mesas de la Sección Tercera del distrito único de Rafelbunyol" de la misma forma que "por error, los resultados de la Mesa A de la Sección Tercera que se trasladaron por la aplicación fueron los de la Mesa C de esa misma Sección Tercera, si bien las actas de escrutinio que se escanearon sí que se correspondía a cada una de las mesas". El fallo es la incidencia más importante que se ha producido en la comarca de l'Horta.

REPO pierde el concejal que se le asignaba inicialmente, que pasa a Compromís per Rafelbunyol

El nuevo resultado

De este modo, teniendo en cuenta las actas del escrutinio que se elaboraron en cada mesa, "y sin perjuicio de su verificación por parte de la Junta Electoral de Zona", el PSPV-PSOE obtiene 2.122 votos mientras que el Partido Popular logra 1.416 votos y Compromís per Rafelbunyol- Acord Per Guanyar tiene 825 sufragios. La formación Vox se queda con 350 votos mientras que Renovación Política Democrática y Social solo tendría 145. El resto son para Esquerra Unida-Endavant (91 votos), además de 69 en blanco y 81 nulos.

En el informe se explica que el problema "fue comunicado automáticamente esa misma noche al teléfono de incidencias de transmisión de datos que se había facilitado a los representantes de la administración (...) comprobándose en ese mismo momento por parte de quien le atendió el error y comunicándole que procedían a subsanar la incidencia". No obstante, dado que dos días después la información que sigue apareciendo en la web del ministerio es la inicial, "se han producido ciertos malentendidos entre las candidaturas afectadas".

En el informe se indica que el ayuntamiento "ha dado las explicaciones oportunas, informándoles que lo realmente vinculante es la información facilitada a la Junta Electoral de Zona de Sagunto que procederá a la proclamación de candidatos atendiendo exclusivamente a las actas de la sesión remitidas". La información se ha transmitido a los grupos, a la junta electoral y a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

REPO presenta un recurso

Ante la comunicación recibida este miércoles, REPO ha protestado por no haber sido informado la noche que se detectó el error ni haber recibido ninguna información del ayuntamiento hasta ahora de que su representación no era real. "Es una falta de respeto a las personas que nos votaron", explica su líder Alfonso Grande, que manifiesta también sus dudas sobre "como se han custodiado las actas y las papeletas". Por ello, el grupo ha presentado un recurso ante la junta electoral en el que pide una aclaración.

"Tenemos dudas de cómo se han custodiado las actas y las papeletas después de lo que ha pasado" Alfonso Grande - Cabeza de lista de REPO

"No queremos un concejal que no nos corresponde pero esto es una chapuza. Han pasado casi tres días antes de que nos enteráramos a pesar de que se detectó esa noche. Ante esta situación, tenemos derecho a un nuevo recuento pero no lo vamos a pedir porque no queremos hacerle eso al pueblo", indica el representante de REPO.