«Seguiremos reclamando mejoras al Consell aunque sea de nuestro partido»

Juan Ramón Adsuara y Paco Comes se han ratificado como bastiones del Partido Popular en l’Horta Sud, obteniendo más votos aún que en 2019, lo que les ha servido pata revalidar sus alcaldías en Alfafar y Massanassa. Ambos, a los que le une además una amistad que les permite divertirse en la tirolina del parque multiaventura apunto de estrenarse en Massanassa, tienen la misma visión de política que se basa en el municipalismo.

«Gobernamos para todos, sin sectarismos. Nuestro único objetivo es mejorar la vida de nuestros ciudadanos, no solo con más infraestructuras, sino con más servicios: con ayudas a los estudiantes, con el plan de envejecimiento activo, con el cheque bebe...», explica Comes.

Por tanto, ocupar la alcaldía y ser una cara visible les ha ayudado a obtener más votos, «pero a la vez es más presión. Nosotros afrontamos el cuarto mandato, nos han puesto un listón y si nos han apoyado es porque quieren que lo superemos aún más», apunta Adsuara, y matiza Comes: «Hay elecciones que las pierden los alcaldes, no las ganan los de la oposición».

Y ambos tienen claro que una forma de poder avanzar es juntándose con el resto de municipios limítrofes, como Benetússer, Sedaví, Llocnou, independientemente del color político. «En pandemia ya quedó claro que somos un mismo núcleo y que había que compartir medidas y buscar soluciones conjuntas, porque luego te sientas en la mesa de Navidad con gente de tu propia familia que vive unos en Massanassa, otros en Alfafar o en Benetússer», señala Adsuara; «y compartimos colegios, transportes, al final tenemos que ir todos los municipios de la mano y para crecer tenemos que hacerlo todos, y usar un espacio conjunto como es la Mancomunitat de l’Horta Sud», señala el alcalde massanassero.

En ese sentido, ambos se ponen deberes: «Vamos a reunirnos bimensualmente o trimestralmente, al menos los cinco pueblos del núcleo para establecer medidas conjuntas.Es algo que siempre hemos dicho pero que hay que hacer», señala Adsuara. Comes incluso ya ofrece un punto para debatir en la reunión. «Sería muy bueno coordinar nuestras policías locales. Ahora ya lo hacemos de forma puntual en carreras o fiestas, pero estaría bien sentarnos y dejar por escrito una especie de reglamento, donde se establezca precio de horas, y una persona que se encargue de dirigir este operativo conjunto.

Aumento del alquiler, preocupación

No solo comparten iniciativas, también preocupaciones. Una de ellas es el aumento del precio del alquiler de vivienda. "Hay mucha gente que vive en el sur de valencia, que trabaja aquí en Alfafar y Massanassa, que viene aquí a la piscina, a hacer deporte y se ha dado cuenta que al final ofrecemos los mismos servicios que en València pero con la tranquilidad que da vivir en un pueblo y eso hace que cada vez venga más gente a vivir aquí y está aumentando el alquiler, y ante eso no podemos hacer nada porque no tenemos competencia", señala Adsuara.

"En los últimos 15 años hemos crecido en 2.000 habitantes en la zona de Divendres y la mayoría proceden de València", apunta Comes. Un aumento de población que preocupa a los alcaldes, por el hecho de poder mantener esa esencia de pueblo.

«No queremos que el crecimiento de València por el sur conviertan a Alfafar, Massanassa o Sedaví en barrios residuales encajados entre las vías del tren y la Pista de Silla», señala el alcalde de Alfafar, poniendo sobre la mesa de nuevo el soterramiento de las vías.

Ahora con el PP en la Generalitat y en València, y a lo mejor después del 23-J en Fomento, los alcaldes afirman que se puede abrir un nuevo escenario. «Seguiremos llamando a las puertas de conselleria aunque sean del PP. Es más, si antes eran Sedaví y Benetússer -ambos del PSOE-, los que nos abrían esas puertas, ahora nos toca a nosotros», asegura Adsuara. «Yo lo primero que voy a averiguar es quién es conseller de Educación para reclamarle que ejecute ya el Edificant, lo hacía antes y lo voy a seguir haciendo ahora».

También piensan tocar a la puerta del Ayuntamiento de València " y más ahora que lo dirige una torrentina-Maria José Català-" para compartir gestiones en torno a l'Albufera, que comparten. "Tenemos un parque natural que no solo es de València. Las comunidades de regantes están en Massanassa y Alfafar y es una lástima que tengamos esa barrera ahí, como es la autovía, para poder conectar nuestros pueblos con él, "y más cuando el 50% del término es parque natural", apunta Comes. "Ahora ya no es l'Albufera en la que cultivaban arroz nuestros antepasados, ahora es un espacio para disfrutar de la naturaleza, de su fauna, y también de poder almorzar en un bar de Alfafar o Massanassa, igual o mejor que los del Palmar. Ahora hay que darle una visión turística".

El PP debe analizar la idiosincrasia de cada zona

En cuanto al aumento del PP en la comarca, con "sorpasos" como el de Alberto Primo en Alcàsser, ambos admiten que pese a la euforia «aún queda trabajo por hacer. El aparato del partido debe centrarse en hacer análisis. Han reconocido la gran labor en l’Horta Sud con Laura Chuliá y Paqui Bartual en Les Corts, pero deben entender que el área metropolitana no funciona como otras zonas. Aquí se apuesta por las personas, no por las ideologías». «Deben conocer mejor la idiosincrasia de cada zona», apunta Comes, aunque ambos reconocen que «la gente tenía ganas de cambio, a ver si también se demuestra en el 23-J, aunque de momento a nosotros ese adelanto de elecciones solo nos da más trabajo!».