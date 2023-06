Nueve menores estará en las calles de Torrent y Albal a partir de este viernes al no encontrar una alternativa habitacional tras ser desahuciados de sus respectivas casas. La falta de vivienda social en los municipios de l'Horta sigue siendo uno de los grandes problemas de la comarca. Ximo Puig prometió en su campaña electoral que si continuaba cuatro años más la frente Generalitat Valenciana habilitara 6.000 pisos de alquiler y un parque público de 25.000 casas para personas sin recursos. Su sustituto en el sillón ,Carlos Mazon (PP), se comprometió también a construir 10.000 viviendas de protección oficial. Unas promesas que de momento se quedan en eso y que no tapan la realidad, que es la falta de alternativas en un momento en que se están acelerando los desahucios tras el "parón judicial" motivado en pandemia. La Entitat de Vivienda i Habitatge (EVHA) no da a basto para solventar todas las solicitudes de emergencia que tiene sobre la mesa, dos de ellas de Jesica de Torrent e Isabel de Albal.

El caso más dramático se vivirá este viernes en Torrent, cuando una familia de once integrantes, seis de ellos menores de 15, 8,6, 4, dos niñas de 2, y una de 1 año se queden sin un techo donde vivir después no de poder evitar el desahucio de su piso en alquiler, cuyo inquilino también esta en situación de vulnerabilidad, algo que ya se ha vivido en otros municipios como Manises. Jesica, que vive con su marido, sus siete hijos y sus dos nietas, cobra la renta valenciana de inclusión de 413 euros, que complementa con un sueldo a media jornada de 549 de su marido, que ha salido recientemente de la cárcel, y la pensión de orfandad de dos de sus hijos de 212 euros cada uno. En total unos ingresos mensuales de 1.400 euros , que no le dan para acceder a un alquiler asequible, y más cuando en la capital de L'Horta la media supera los 600 euros de renta.

El ayuntamiento de Torrent, tanto desde Servicios Sociales, como de las de la oficial de vivienda Nous Espais, han seguido el caso de Jesica, quien de momento confía en que el juez admita a trámite el recurso de prórroga hasta el lunes presentado. "He pedido que me dejen abandonarla casa el lunes y no este viernes para poder vaciar el piso, porque materialmente me es imposible tenerlo listo para este viernes a las 10.15 horas", explica Jesica , que está desesperada, ya que el juzgado le ha denegado su petición. "Ahora qué voy a hacer. No encuentro a nadie que me quiera alquiler y tampoco me facilitar un alquiler social. Yo no quiero entrar de ocupa en ningún piso, quiero hacerlo todo legal, pero no voy a consentir dejar a toda mi familia en la calle", explica Jesica, que confía en poder conseguir un techo este lunes.

Desde la oficina Nous Espais de Torrent, afirman que han hecho acompañamiento judicial a Jesica pese a no tener competencias y han tramitado la urgencia habitacional a la EVHA, ·"pero la realidad es que no hay vivienda pública. Tenemos a mas de 300 familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública, pero la realidad es que los inquilinos tienen también miedo a alquilar. Estamos en contacto con la Sareb y con algún banco que cuenta con pisos en Torrent para intentar llegar a un acuerdo de alquiler social", explican

Mas 82 solicitudes de vivienda en l'Horta Sud desde enero a abril La directora general de Vivienda, Pura Peris, conoce los casos tanto de Isabel ocmo de Jesica, y aforma que desde la EVHa se intenta atende rlo ante sposible los casos de urgencia habitacional. "Aunque en esta legislatura hemos comprado más de 1.500 viviendas, muchos no están donde se requiere, ya que en el caso de menores intentamos o alejarles del núcleo poblacional donde viven, y tampoco todas son adecuadas. No puedes meter a seis menores en un piso de dos habitaciones", señala Pura Peris, quien asegura que la falta de vivienda social sigue siendo un gran problema en la comarca. "Solo desde enero a abril se han solicitado 82 viviendas sociales".

Concentración de la PAH

Jesica ha echado mano de todos los recursos posibles para poder encontrar una solución habitacional para sus hijos. En ese sentido ha estado en contacto con la Plataforma de Ayuda a la Hipoteca (PAH), que aunque normalmente no se moviliza en caso de desahucios entre particulares, la extrema vulnerabilidad de esta familia con seis menores les ha impulsado a convocar una concentración este viernes , a las 12 horas, frente al Ayuntamiento de Torrent, para reclamar la urgencia de contar con un parque público de vivienda.

Tres niños sin casa en Albal

En el caso de Albal, Isabel y sus tres hijos de 7, 5 y 2, ya se ha quedado sin un techo fijo tras ser desahuciados el pasado 15 de mayo del piso de alquiler donde vivían propiedad de un particular que requería la vivienda debido a los impagos. Tras estar cinco días en un hotel costeado por el consistorio, quien también ha dictaminado la emergencia habitacional con los correspondientes informes de vulnerabilidad ,y presentada dicha resolución en la EVHA para acelerar la disposición de una vivienda social. "En Albal no tenemos pisos sociales disponibles. Hay alguna pendiente de reforma pero que no podemos facilitar ya que es inviable que una familia entre en una casa sin estar correctamente adecuada", señala el alcalde Ramón Marí.

Isabel cobra 1.300 euros de ingreso vital mínimo, pero pese a ello, no encuentra a ningún particular o inmobiliaria que le quiera alquilar un piso. "Ahora estoy viviendo en pisos de amigos pero no podemos continuar así. He pedido al alcalde y a la concejala que me den un techo y aunque la casa esté mal yo me lo arreglo poco a poco, pero me dicen que no pueden", señala Isabel, que consiguió la paralización de dos desahucios antes, pero que afirma que no fue notificada a tiempo del último, "nos avisó solo con 14 de días de antelación". El mismo argumento que utiliza el consistorio, para asegurar que esta vez tampoco pudo ayudar a Isabel como en los anteriores lanzamientos , "porque nos avisó sin tiempo y ya no se podía recurrir". Ambas partes confían en poder llegar a una solución por el bien de los tres niños escolarizados en Albal.