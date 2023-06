Avant Albal con sus dos escaños, tiene la llave del gobierno en Albal. PSOE y PP han empatado en seis escaños, con apenas 34 votos más socialistas. Revalidar el pacto de izquierdas PSOE-Compromís supone 8 escaños, a falta de uno para la mayoría absoluta. El pacto de derechas, PP-Vox, tampoco alcanza, ya que suman 7. Es por eso que los dos representantes de Avant se convierten en clave para decantar la balanza hacia uno u otro extremo.

La candidata y portavoz, Maria José Hernández, de momento no cierra ninguna puerta. "Estamos abiertos. Somos un partido de centro, de diálogo con todas las fuerzas. No vamos a repetir errores de otros gobiernos que se cierran a dialogar con otros partidos", señala.

Hernández saca pecho de sus resultados, donde han mejorado cifras con respecto a 2019. "Hemos logrado casi 200 votos más y eso se debe a que la gente confía en nosotros, porque los que nos han votado no lo hacen a la marca, como pasa con las otras formaciones lo hacen porque conocen y confían en las personas que formamos parte de la candidatura", señala.

Es por ese apoyo vecinal, por el que está dispuesto a negociar, pero bajo sus condiciones. Y una puede ser la no continuidad de Ramón Marí como alcalde. La relación entre el actual primer edil y la portavoz de Avant, que ha sido concejala estos cuatro años en la oposición, es tensa "de forma recíproca", aclara, y así se ha evidenciado en los enfrentamientos verbales que han tenido en los plenos en más de una ocasión. Es por eso, que tras ver la bajada de votos del PSOE, Hernández asegura que "la era de Ramón Marí con alcalde ha acabado en Albal", lo que intuye a pensar en un pacto con el PP. Sin embargo, Avant asegura que quiere también hablar con el PSOE, "porque hay más concejales que Ramón Marí en la lista socialista". No obstante Maria José Hernández no aclara si su condición para pactar con el PSOE es que no sea Ramón Marí alcalde.

La llave de gobierno de Massamagrell la tiene Veïns. Tal es así que la misma noche electoral, PSOE y PP llamaron al candidato de la formación independiente, Juan Zamorano, para trasladarle sus intenciones de negociar para formar un gobierno.

Y es que Veïns per Massamagrell se ha convertido en la tercera fuerza del municipio, con 1042 votos y dos concejales, por detrás de PSOE (2504) y Partido Popular (2242), ambos con seis regidores. El resto del pleno lo conformarán Compromís (2) y Vox (1). Zamorano valora de manera muy positiva la subida “y la realidad es que estamos muy contentos; podría haber sido más, por los comentarios y el ambiente que se respiraba, e incluso aspirábamos a tres concejales, somos ambiciosos, pero con dos es para estar más que satisfechos”. De hecho se han quedado a apenas cien votos del tercer regidor.

Veïns debutó en las elecciones de 2015 con un concejal y cuatro años más tarde rozaron el segundo por una docena de papeletas. Ahora con solvencia logran el doblete. Durante la campaña han trasladado un “mensaje realista”, prometiendo al vecinos “cosas que si gobernamos podemos hacer, nada de promesas irrreales”.

"Queremos una concejalía visible"

Y así va a ser. Su dos concejales son la llave para abrir la puerta del gobierno, ya se a la izquierda (PSOE-Compromís con 8 ediles) o a la derecha (PP-Vox con 7 ediles). La mayoría absoluta está en nueve votos. “Los dos grandes partidos me llamaron el minuto uno”, revela Zamorano. La intención del partido independiente, tras tres días de reflexión, era reunirse este miércoles para analizar el resultado y marcar las pautas para actuar. Lo primero será designar un comité negociador. “No tenemos preferencia por unos u otros, somos independientes, y pactaremos con quién creamos que es la mejor opción para Massamagrell”, sostiene. En este sentid, avisa que ya conocen desde dentro la manera de gobernar del PSOE durante los últimos ocho años mientras que la era popular la vieron desde fuera. Lo que está claro es que Veïns no va a regalar la alcaldía. “Está todo abierto pero queremos una concejalía visible para mostrar al pueblo nuestra manera de trabajar”, advierten.