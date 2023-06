Independientes de oro

Era una apuesta arriesgada pero les ha salido redonda. Buena parte de los partidos independientes que se presentaban en l’Horta han obtenido representación, mucho más de lo que pueden decir otras marcas de ámbito estatal con —a priori— más tirón electoral como Ciudadanos o Unides Podem Esquerra-Unida. En concreto, serán seis los grupos independientes con voz en sus respectivos ayuntamientos, un 50% de los 12 que se presentaron. De ellos, uno gobernará en coalición, otro será la llave de los dos grandes bloques, varios podrían postularse como muletas de los vencedores y un séptimo, que finalmente no entra, se queda con la miel en los labios tras un surrealista giro de los acontecimientos.

Pero si hay un triunfador entre los independientes ese ha sido Higinio Yuste, quien se presentaba en Massalfassar como cabeza de lista En Marxa tras abandonar Cs. Su candidatura ha sido la tercer lista más votada con 331 apoyos (21 %), pero sus tres escaños, sumados a los tres del Partido Popular —Compromís ha obtenido cuatro y el PSOE ninguno—, le permiten reeditar la coalición de centroderecha en un gobierno municipal al que accedieron Cs y PP tras ganar una moción de censura contra los socialistas.

También fue muy fecundo el escrutinio para el candidato Julián Vecina y su agrupación de independientes, Soc Albuixech, a solo 128 papeletas de la lista más votada. Un resultado objetivamente exitoso que sin embargo les deja con un sabor agridulce, pues sus tres concejales son insuficientes para reclamar el bastón de mando, objetivo con el que acudían al 28M tal como reconoció el propio Vecina en conversación con Levante-EMV.

«Nuestra valoración es muy positiva, porque hemos sacado 624 votos (25 %) con una plataforma de independientes, que no es de derechas ni de izquierdas, con 24 vecinos del municipio de edades comprendidas entre los 18 y los 74 años. Al no llevar siglas grandes la gente se ha involucrado mucho, pero esto era como un C.F. Albuixech contra Real Madrid y Barça. Los grandes partidos tiran mucho», reconoce el funcionario de la Emtre, que como representante de un partido con enorme peso en el municipio se ofrece a formar una coalición de las listas más votadas. «Tenemos la mano al PSOE porque así nos lo piden nuestros votantes y los suyos», asegura.

Opositores a un PAI de Godella

Otro equipo humilde compitiendo en puestos de Champions: Cuidem Godella. El frente vecinal, social y ecologista nacido contra el PAI de la Torreta del Pirata —integrada por activistas y políticos de izquierdas— ha obtenido 1.227 apoyos y tres ediles, situándose como la segunda fuerza más votada en el municipio. No les llega para disputar la vara de mando al PP, pero el logro no es menor: «Nosotros nacimos contra el urbanismo depredador y como propuesta progresista para la protección de nuestro paisaje. No queremos ser la ciudad dormitorio de nadie, y este resultado sirve para mandar un mensaje. Hemos conseguido que el resto de partidos se den cuenta de nuestras reivindicaciones», afirma Irene Ferré, cabeza de lista y actual concejala de Unidas Podemos.

Quienes se han quedado lejos de ganar pero sí dispondrán de la llave de gobierno serán Veïns per Massamagrell, que con dos concejales y ninguna ideología a la que adherirse deben decidir cuál es la opción más adecuada para su municipio. Veïns llegaba a las municipales tras denunciar que el resto de partidos les había privado de un mínimo espacio electoral, con lo que su resultado en las urnas evidencia el mérito de estas plataformas vecinales.

Dos independientes de l’Horta Nord más estarán en el cruce de negociaciones. La gobernabilidad de sus municipios no depende de ellos, pero sí pueden facilitar las cosas. En Puçol, el partido de las urbanizaciones (PURP) podría apuntalar con su único escaño la mayoría absoluta de Paz Canceller (PP), ganadora absoluta en el municipio con 10 ediles electos. Por su parte, de nuevo en l’Horta Nord, Alboraya Actúa suma 896 votos y un edil con el exCs Vicente Martínez Bauset para situarse en el centro justo de los dos bloques ideológicos. «Esperábamos dos o tres concejales, pero evidentemente estamos contentos. Somos un partido sin infraestructura ni subvenciones; para una marca nacida hace tres meses esto es un gran logro», reflexiona el médico de familia y concejal de Alboraia.

En el lado opuesto, la formación Renovación Política Democrática y Social de Rafelbunyol (REPO), perdió en tres días la representación de un concejal que inicialmente se le otorgó en el recuento, ya que se cometió un fallo al enviar los datos a la junta electoral, que luego difundió el Ministerio del Interior.

Edil electo durante tres días

Según un informe elaborado por el consistorio, en la velada electoral «se produjo una incidencia en cuanto a la transmisión de datos de los resultados de las elecciones locales por parte de uno de los representantes de la administración a través de la tablet, dado que pensó que el orden de candidaturas que figuraba en las actas era el mismo que el que figuraba en la aplicación». Por ello, «hizo una transmisión automática sin fijarse en la diferencia de orden, lo que provocó que los votos asignados a la candidatura en la tablet no se correspondiese con la realidad reflejada en el acta». El resultado de este error fue la pérdida del concejal logrado por la agrupación local, un verdadero varapalo para Alfonso Grande, el concejal electo más efímero de Rafelbunyol.