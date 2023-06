Eleccions municipals de 1987 a Alfara.



El pare es presentava per primera vegada amb 20 anys amb l’UPV. Enguany jo em presente per primera vegada amb 20 anys per fer-lo alcalde.



No oblidem mai que @compromis som el que som per tota aquella gent que va resistir durant molts anys. pic.twitter.com/Ug1KHDgXlK