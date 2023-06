Un nuevo partido, Massalfassar en Marxa, con sus tres concejales, tiene la llave del gobierno en la localidad de l’Horta Nord, después de que Compromís, pese a ser la fuerza más votada este 28-M, se haya quedado con cuatro, a dos escaños de la mayoría absoluta. Por la derecha, el PP ha obtenido otros tres, por lo tanto, quien consiga un pacto con los independientes, ocupará el poder local.

Como siempre ha ocurrido en Massalfassar, la cosa no es tan sencilla. Es un nuevo partido, pero de viejos conocidos. El líder es Higinio Yuste, actual alcalde en funciones pero con Ciudadanos, partido que abandonó para fundar Massalfassar en Marxa. El mismo recorrido que su número dos, Natacha López, aún concejala. Ellos dos están en el gobierno gracias a un pacto con el PP y Demòcrates Valencians, que logró arrebatarle la vara de mando al entonces alcalde de Compromís, Joan Morant, con una moción de censura.

Es por eso, que los aún socios de gobierno -y también amigos- Higinio Yuste con Massalfassar en Marxa y Álvaro Montañés con el PP ,tengan el camino a priori más fácil para poder reeditar ese pacto. Sobre todo, porque ambos, con tres concejales permitirían reeditar le turno de alcaldía, algo que no le ofrece Compromís, que tiene un escaño más. “Está claro que me gustaría ser alcalde de nuevo y que lo natural es que vuelva a pactar con el PP, debido a la buena sintonía que hemos tenido. Pero ya he dicho en más de una ocasión que somos un partido libre de etiquetas y también voy a escuchar la propuesta de Compromís”, señala Yuste. Enfrente, Montañés admite la buena relación entre ambos pero advierte que “el objetivo es gobernar, pero no a cualquier precio. Las condiciones han cambiado respecto a 2019 -el popular estuvo en la alcaldía un año frente a los dos de Yuste porque tenía un concejal menos-, tenemos el mismo número de escaños y habrá que estudiar si lo que se reclama es justo y coherente”.

El exalcalde de Compromís, el número 3

Y para entender esa orientación hacia la izquierda es necesario ver al número 3 del partido, Carles Fontestad, alcalde en 2015 con Compromís, partido que abandonó para liderar la pasada legislatura Demòcrates Valencians tras un fuerte enfrentamiento con su entonces número dos y sucesor en la alcaldía, Joan Morant. Fontestad fue clave en la moción de censura con su voto a favor.

Sin presencia del PSOE En todo este panorama político hay una ausencia clara, la del PSOE. Los socialistas se quedaron sin representación en el gobierno cuando su único concejal, Ismael Gimeno, fue expulsado del partido tras no rechazar la moción de censura que sacó del gobierno a Compromís. El edil no renunció a su acata de concejal y se quedó en el grupo mixto, relegando al PSOE a hacer oposición desde “la grada”.

“Se intentó montar una lista con caras nuevas pero Massalfassar tiene una idiosincrasia especial y el voto de izquierdas se ha ido a Compromís-los valencianistas han obtenido 92 votos más que en 2019 y los socialistas 84 menos-. Claro que ha influido el no estar en el gobierno porque hemos tenido que hacer oposición desde la sociedad civil y eso es complicado”, señala la candidata Esther Puntero, quien pese a todo afirma que no se rinde y “seguiremos trabajando con una oposición constructiva para convencer dentro de cuatro años”.

Ahora, sin Joan Morant como candidato ni Ángel Oltra, azotes constantes del gobierno desde la oposición, se abre una posible vía de negociación. “Es el Compromís de Robert Margaix, que no tiene nada que ver con el de Joan Morant, y también queremos escuchar su propuesta, aunque está claro que tener la alcaldía es vinculante, pero eso ya lo tienen que decidir ellos”, explica Yuste.