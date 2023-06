L'assetjament escolar o bullying és una cosa molt present entre els adolescents. Tant, que quan Alejandro Portaz va demanar als alumnes del taller de cinema que dirigeix en el Centre Jove de Paiporta temes possibles per a realitzar un audiovisual, la majoria van posar el de l'assetjament escolar sobre la taula. Ningú millor que els estudiants, que han patit o vist de prop el bullying , que en el seu extrem més dur acaba en suïcidi, per a portar a la pantalla gran la seua visió. Serà el 29 de juliol, a les 16 hores quan la Sala 7 del Teatre Rialto estrene “Vida Soñada”, dins de la categoria juvenil de 13 a 20 anys del EAJ (Trobada Audiovisual de Joves) del Festival Cinema Jove organitzat per l’Institut Valencià de Cultura. Els alumnes tindran l'oportunitat a més de participar en un menjar amb uns altres curtemetratgistes així com a una mentorització amb els professors del certamen.

Això curt de 14 minuts de duració és en realitat una adaptació realitzada expressament per a participar en el Festival Cinema Jove d'una sèrie de tres capítols de 8-9 minuts cadascun que té per nom “En otra vida”.

L’Auditori Municipal de Paiporta va acollir la presentació de la sèrie, que es pot veure ja en el canal de Youtube del Centre Jove de Paiporta, amb la presència de l'alumnat i el director del taller de cinema així com de la regidora de Joventut, Laura Jiménez.

Es tracta d'un fenomen en creixement del qual Paiporta no es lliura, sobre el que hem d'actuar i que, com es demostra amb la sèrie i el curt que han confeccionat els i les joves, els preocupa també a elles i ells Laura Jiménez - Regidora d'Igualtat i Joventut

‘En otra vida’ és una sèrie de tres capítols sobre l'assetjament i el suïcidi en persones adolescents. Per a reflectir-ho conten la vida de Pablo, un nou estudiant que arriba a l'institut i es fa amic de Violeta. El seu nou amic sap ballar, un afició per la que le assetjaran.

“Per a deixar molt clars tots els rols que intervenen en un un episodi d'assejament, els 15 alumnes que formen part del taller feren tres sessions amb Teràpia Aventura, especialitzats a treballar amb joves per a ajudar a visibilitzar els agents que intervenen en el circule del bulliyng, això és el blanc, l'assetjador, el que mira però no denúncia, el que sí”, explica el director Alejandro, qui explica la doble funcionalitat d'aquest taller.

“D'una banda descobreixen i desenvolupen tots els processos de creació i producció cinematogràfica: elaboren el guió, dissenyen el vestuari, busquen localitzacions, filmen, editen i actuen”, fins i tot les il·lustracions del cartell de l'acte de presentació han sigut elaborades per Jordy Fernández, membre del taller.

I per una altra, “han generat un debat social que va més enllà de la ficció. Alguns alumnes em deien que se sentien orgullosos d'haver pogut contribuir a donar veu a aquestes persones que tenen algun conflicte en el seu entorn escolar. Es veien emocionats, ho van portar al personal, perquè tots havien viscut a prop una experiència així i volien parlar d'això i aquest curt els ha servit”, assenyala el director.

Eina educativa

Per la temàtica que tracta i per estar explicada des d’una perspectiva jove, des de la Regidoria de Joventut es considera que ‘En otra vida’ compta amb un gran potencial com a eina d’educació i de prevenció sobre el bullying que cal aprofitar. "L'audiovisual és un mitjà perfecte per a fomentar la creació de la gent jove, el seu esperit comunicatiu i crític, per a poder escoltar la seua veu. Tan el curt comla sèrie són peces audiovisuals de molta qualitat, i estem molt satisfets amb el resultat però, sobretot, amb el procés creatiu, que ha conduït de manera excel·lent Alejandro, d'Ochovideos. Estudiarem l'opció de projectar-lo als centres educatius", aferma Laura Jiménez.

Com a regidora d'Igualtat, "ens preocupa molt l'assetjament i el cíber-assetjament i, de fet, des de l'Ajuntament, en col·laboració amb l'Àrea d'Interior, hem portat a terme tallers de prevenció. Es tracta d'un fenomen en creixement del qual Paiporta no es lliura, sobre el que hem d'actuar i que, com es demostra amb la sèrie i el curt que han confeccionat els i les joves, els preocupa també a elles i ells. Per això, també, portem a terme campanyes de foment de relacions sanes i amb respecte, també les de parella, tant des de les regidories de Sanitat com d'Igualtat".