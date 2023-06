Una comisión constata la intervención del exalcalde de Rocafort para acelerar dos licencias urbanísticas

La comisión informativa especial de investigación ha constatado la intervención del exalcalde de Rocafort, Agustín Aliaga, para acelerar dos licencias urbanísticas. El dictamen también concluye que se produjeron anomalías en el procedimiento habitual para la tramitación de permisos debido a la participación del mandatario popular.

Tal como informó en su día este diario, el pleno de Rocafort aprobó en febrero de 2022 la creación de una comisión informativa especial, equivalente a una comisión de investigación, para esclarecer la posible intervención del alcalde Agustín Aliaga para acelerar la concesión de dos licencias urbanísticas. Toda la oposición votó a favor mientras que el bipartito PP-Vox se abstuvo. El impulsor de la comisión informativa fue Ciudadanos, el que fuera socio de PP y Vox hasta semanas antes.

En aquella sesión plenaria, Rosario Marco, concejala de Urbanismo en el momento el que se produjeron los hechos que originaron la comisión, relató que el 9 de diciembre de 2021, en el sistema Gestiona, la plataforma donde quedan reflejadas y asignadas las tareas del departamento urbanístico, no aparecían dos licencias urbanísticas, es decir, que no se estaba trabajando sobre ellas. En cambio, matizó, la regidora sí iba firmando expedientes completos para su aprobación definitiva en la Junta de Gobierno Local del lunes siguiente, 13 de diciembre. Tras recibir varias llamadas y que “ciertas cosas que no cuadraban alrededor de dos licencias urbanísticas", reveló que averiguó que el alcalde Agustín Aliaga “hizo una llamada ese jueves al servicio jurídico para preguntar sobre el estado de esas licencias”. La abogada del servicio externo, según el relato de Marco, llamó al jefe de urbanismo de Rocafort para preguntar cómo estaban los permisos. “Al día siguiente (viernes) los dos expedientes de ambas licencias estaban completos, con sus informes técnicos y jurídicos”, señaló Marco. Lo curioso, según la edila, “es que el jueves ninguna de esas dos licencias estaban asignadas en el Gestiona y el departamento jurídico trabajó toda la tarde del jueves para poder completar el expediente el viernes”.

Ahora, más de un año después, la comisión informativa emitido un dictamen de conclusiones. Así, queda constatado, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, el bipartito que relevó a PP y Vox con una moción de censura en marzo de 2022, que el departamento jurídico municipal, contratado de manera externa, recibió la llamada del exalcalde para preguntar por el estado de dos licencias urbanísticas, que precisaban del preceptivo informa jurídico. En este sentido, la misma comisión también asegura que el día de la citada llamada dichos informes no estaban tramitados y que tras la intervención del alcalde se acelera la emisión de los escritos, quedando completados los expedientes esa misma tarde tras rubricarse el propio informe técnico por la mañana.

La comisión informativa considera que Aliaga llamó al servicio jurídico externo y no al jefe de urbanismo, área de la que dependen la concesión de licencias, y que queda probado que a raíz de la llamada del alcalde del PP “se alteró el normal funcionamiento del departamento de urbanismo". Por tanto, el órgano instructor señala que se adelantó “incorrectamente” los expedientes de ambas licencias y que el servicio jurídico externo “alteró el orden de emisión de informes jurídicos que sigue el departamento de Urbanismo". Además, el dictamen de conclusiones asegura que durante las comparecencias se produjeron múltiples contradicciones.

El PP y Aliaga se defienden

Por su parte, desde el Partido Popular, el futuro alcalde Gorka Gómez, asegura que “no se ha demostrado, porque no ha ocurrido que Agustín Aliaga adelantará o intentará adelantar ninguna licencia". Para el concejal del PP "todo ha sido una cortina de humo y una excusa para la hacer la moción de censura, que además, ha costado mucho dinero en comisiones por asistencia a los rocafortanos. Un despropósito que los vecinos han sabido reflejar en las urnas”. En este sentido, cabe recordar que Agustín Aliaga ya defendió su gestión en el pleno donde se aprobó crear la comisión. "El alcalde se interesa por todo lo que le piden los vecinos, y si puedo ayudar, me intereso por él, y como alcalde puedo pedir informes de lo que crea conveniente con el fin de ayudar a los vecinos. Y en este caso no he intervenido en ningún tema de urbanismo, solo pedí a los servicios jurídicos que me dijeran cómo estaban esas licencias, y nada más”, afirmó.