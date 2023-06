El edil del Partido Popular Nacho Carratalà, que formaba parte de la lista de Amparo Folgado por imposición de la dirección autonómica de la formación, ha renunciado a asumir el acta en la nueva legislatura. Así lo comunicó el concejal a su grupo y al ayuntamiento este jueves, de forma que su nombre ya no se ha enviado a la Junta Electoral para que emita las credenciales de las personas que compondrán la nueva corporación.

El Partido Popular, que obtuvo nueve ediles el 28M, presumiblemente tendrá la alcaldía de Torrent en el próximo mandato, si culmina un pacto con Vox (cuatro concejales electos), que se está negociando. Este acuerdo apartará del cargo al veterano socialista Jesús Ros, que fue la fuerza más votada sin obtener la mayoría absoluta. En el recuento final, el bloque de la derecha suma más concejales que el de la izquierda, ya que el PSPV tiene 10 y la coalición de Compromís, Esquerra Unida y Podemos ha mantenido los dos que tenía la formación nacionalista.

El nombre Nacho Carratalà, que iba en el puesto 8 de la candidatura popular, fue uno de los cambios que introdujo en la propuesta original de Amparo Folgado el equipo de Carlos Mazón, al igual que también impuso a Arturo García o Sandra Fas, todos ellos del sector crítico con la candidata y alienados en el partido con la exalcaldesa María José Català (que ha ganado las elecciones en València).

Carratalá explica que su cargo de concejal con responsabilidades de gobierno es "incompatible" con su trabajo de jefe de seguridad en una empresa. "Por tanto, para asumir el cargo tendría que pedir una excedencia", indica. Pero como esa decisión ha de adoptarla antes del 17 de junio, que es la toma de posesión, y todavía no sabe por la candidata si estará liberado (con sueldo) en el ayuntamiento y qué posibles responsabilidades tendría, el edil ha valorado que no puede renunciar a un empleo sin tener claro su futuro. "Y más cuando estoy en la lista por una imposición y no soy una prioridad para Amparo Folgado", remarca.

Por otro lado, Nacho Carratalá reconoce que "los resultados electorales del PP en Torrent no son una gran cosa teniendo en cuenta que Amparo Folgado no ha sido la más votada, como sí ha pasado en València y en la Generalitat Valenciana, por lo que será alcaldesa gracias a un pacto con Vox". De ahí que el concejal asegure echar de menos "una cierta autocrítica frente al triunfalismo con el que se han interpretado los datos".

Dado que la alcaldía sólo será para el PP si cuenta con el apoyo de Vox, lo que implica un pacto de gobierno, Carratalá valora que el PP "va a estar totalmente en manos" de la ultraderecha en la próxima legislatura, una situación con la que asegura no sentirse "en absoluto" cómodo.

Una larga historia de desencuentros

Nacho Carratalà tiene una larga historia de desencuentro con Amparo Folgado, que se han escenificado a lo largo de los dos pasados mandatos en la corporación local con hechos como el de votar diferente en algún acuerdo plenario. El edil también apoyó a Arturo García cuando pugnó por la presidencia local con Folgado y optaba por este como candidato a encabezar la lista.