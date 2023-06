Laura Chuliá no liderará la oposición en Benetússer. La candidata a la alcaldía en el pasado 28-M ha renunciado a asumir el acta en esta nueva legislatura. En lugar de su nombre al frente de uno de los seis escaños que ha obtenido la formación de derechas estas elecciones estará Ximo Soriano, quien ya había sido concejal esta legislatura.

El PP había hecho una fuerte apuesta por Laura Chuliá. Tras 16 años en el gobierno de Benetússer, cuatro como alcaldesa (de 2011 a 15), en el partido confiaban en que fuera ella quien acabara con gobierno de izquierdas de Benetússer liderado por la socialista Eva Sanz. Sin embargo, las urnas determinaron la continuidad de la actual alcaldesa con un escaño más que los populares, que le sirve para reeditar le pacto con Compromís para adquirir la mayoría dejando de nuevo a la derecha en la oposición.

"Tras 16 años es hora de cerrar este capítulo, aunque lo hago dignamente. Creo que los resultados son buenos aunque no me hayan servido para ser alcaldesa, algo que claro que me habría gustado, pero en las autonómicas sí hemos sido la fuerza más votada y lo más importante, la gente por la calle sigue dándome la enhorabuena y transmitiéndome su cariño y su confianza en mí", explica Laura Chuliá.

La renuncia al acta no significa que se quede al margen. Todo lo contrario. Chuliá explica que ahora dedicará todos sus esfuerzos a su cargo de diputada en Les Corts, tras la apuesta de Carlos Mazón en ella, y al partido local, del que seguirá siendo presidenta. "Creo que esta bicefalia será buena. Nunca se ha tenido una presidenta que no esté en el grupo municipal y creo que eso servirá para yo centrarme en lo orgánico y así quitarles a ellos este peso de encima", explica. Chuliá, cree también, que era hora ya de apostar por la renovación. De los seis concejales que hay, solo Rosa y Ximo ya han estado en la pasada legislatura, el resto son nuevos y tienen muchas ganas de trabajar", explica.

"Todos me han dicho que me lo piense"

Laura Chuliá admite que tomó la decisión de renunciar al acta de concejala hace apenas un par de días. "Todo el mundo, me ha dicho que me lo pensara. Tanto desde el partido como desde mi grupo municipal porque les da un poco de vértigo seguir sin mi, pero yo voy a seguir muy vinculada y creo que ahora se abre una nueva faceta, la de intentar conseguir mejoras para el pueblo desde Les Corts y también a nivel partido tengo muchísimas ideas, y sobre todo voy a seguir aprendiendo, que aún me queda mucho por aprender", explica.