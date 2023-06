Los partidos negocian acuerdos de gobierno en 25 municipios de l’Horta

Lograr la alcaldía sumando apoyos para imponerse a la fuerza más votada o bien conseguir más respaldos que refuercen las mayorías simples. Estos son los dos objetivos que los partidos políticos se han marcado en al menos 25 municipios de la comarca de l’Horta, de un total de 43, donde se están celebrando negociaciones para dar apoyos en las investiduras o formar gobiernos.

Las conversaciones no van en todos los sitios al mismo ritmo ya que, de los 25 procesos de negociación, solo en 10 casos es necesario el acuerdo para conseguir la alcaldía. Se trata de los municipios donde uno de los bloques (el de la derecha o el de la izquierda) tendrá más escaños en el pleno pero no coincide con la formación que obtuvo el mayor número de votos, aunque sin mayoría absoluta. De este modo, en Manises, el Puig de Santamaría, Bonrepòs i Mirambell , Albalat o Vinalesa, las fuerzas de izquierdas tienen que llegar a un acuerdo, de investidura o de gobierno, para evitar que el Partido Popular, que es el más votado, se haga con la vara de mando. De estos, solo en Manises se están produciendo dificultades en el proceso al haberse producido un empate entre el PSPV y Compromís, y proponer la formación nacionalista un turno en la alcaldía (que ha tenido estos ocho años). En el resto de casos, el pacto sería para revalidar gobiernos existentes en la actualidad.

En el otro extremo están Torrent y Xirivella, donde el PSPV es la fuerza más votada aunque la suma del PP y Vox lograría la mayoría absoluta. Por ello, en la capital de l’Horta Sud, la lideresa popular Amparo Folgado negocia desde hace días, de forma directa, con el cabeza de lista de Vox, Guillermo Alonso Del Real Barrera, un acuerdo que le permita volver a ostentar la vara de mando y arrebatársela al veterano socialista Jesús Ros (tal como ocurrió en caso contrario hace ocho años).

Pueblos sin mayoría clara

En Albal, Massamagrell y Massalfassar las negociaciones van ambas direcciones ya que, como ha publicado Levante-EMV, no hay una mayoría clara y la llave la tienen partidos independientes.

En Massalfassar, la clave está en manos del partido En Marxa, encabezado por el acalde (ex de Ciudadanos), Higinio Yuste, que ya ha comenzado a entablar conversaciones con el PP de Álvaro Montañés, con el que gobernó los últimos tres años aunque no se cierra a negociar con Compromís, la fuerza más votada. Del mismo modo, en Albal es Avant la fuerza qie puede evitar que el PSOE continúe al frente, si pacta con PP y Vox, aunque no descarta otras negociaciones. Y una situación similar se da en Massamagrell.

Sin necesidad de pactos

Por otro lado, también hay negociaciones en otros 14 municipios (13 entre fuerzas de izquierdas y uno, conservadoras), aunque no son imprescindibles para alcanzar la alcaldía. En algunos casos, es posible que las conversaciones se prolonguen más allá de la investidura del 17 de junio.

En Puçol, la alcaldesa popular Paz Carceller roza la mayoría absoluta pero prefiere pactar con la formación independiente PURP, que tiene dos escaños. «El pacto ha funcionado bien esta legislatura y la intención es continuar con ellos», señala. Y en Foios, el nacionalista Sergi Ruiz negocia con el PSOE para revalidar el pacto.

En Alaquàs, una comisión negociadora intenta un pacto entre el PSPV, que tiene la mayoría, y Compromís. Y un caso parecido se da en Picassent, Sedaví, Museros, Rafelbunyol, la Pobla de Farnals o Albuixech. En Alfara del Patriarca, el PSOE, empatado a escaños con el PP, sí que espera pactar con Compromís para cogobernar o bien obtener su apoyo en la investidura del socialista Jaume Martínez como alcalde.

Más avanzado está el asunto en Catarroja, donde la socialista Lorena Silvent, que fue la más votada, concreta con el actual alcalde de Compromís, Jesús Monzó, aspectos de la gestión y una redistribución de áreas municipales. Y también el pacto está a punto en Benetússer, donde la alcaldesa Eva sanz (PSOE), ya se ha reunido con Compromís, actual socio, y con EUPV, a quien le ha ofrecido entrar a formar parte de un tripartito como en 2015. «Hemos hecho una propuesta para cambiar caras en algunas áreas que vemos enquilosadas», afirma.

En Alboraia, el socialista Miguel Chavarría quiere un acuerdo con las fuerzas progresistas (Compromís y Unidas Podemos) para alcanzar un gobierno estable aunque ha sido difícil en dos mandatos. También es complicado en Moncada el acuerdo entre el PSOE (7 escaños) y Compromís (4 escaños). Aunque hay conversaciones, ninguna de las partes es optimista, puesto la socialista Amparo Orts ya ha gobernado en solitario en dos mandatos.