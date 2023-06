¿Cómo está viviendo los últimos días como alcalde de Albuixech?

Con mucha tranquilidad, muy satisfecho del trabajo hecho y de todos los años en la alcaldía y ya, con setenta años, feliz de volver a la vida de ciudadano de a pie, aunque todavía seré presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord y hasta que no se constituya seguiré ligado de alguna manera como cargo público, pero ya con ganas de dejar el día a día en el ayuntamiento.

¿Participó en la campaña electoral?

He estado más al margen. No pude ir a su presentación porque estuve enfermo, pero he preferido dar un paso al lado

¿Cómo has visto el resultado, con el triunfo en minoría de Marta Ruiz, su sucesora?

Bien, dado lo que ha ocurrido en otros municipios, bien.

Usted llegó a la alcaldía en 2007 gracias a un pacto con Esquerra Unida y ahora Marta deberá pactar con Compromís y Sóc Albuixech para gobernar con mayoría...

Imagino que pactará, pero yo soy de los que piensa que cuando una persona se marcha, como es mi caso, debe dar un paso al lado y no tener protagonismo para que la gente que se postula o toma el relevo tenga esa visibilidad.