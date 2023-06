“Negre, va de bo.” L’Associació Cultural Bassot de Burjassot, després del període de restriccions que imposà el protocol de la ja controlada crisi del coronavirus, reprengué les seues activitats al voltant del deport autòcton per antonomàsia amb l’estrena d’un nou projecte. Amb la col·laboració de l’ajuntament i el patrocini de diverses firmes locals, Bassot posà en marxa dissabte passat el primer Torneig de Pilota Valenciana Memorial Bernardo Fuentes ‘el Negre’. D’ara endavant, les periòdiques convocatòries que l’entitat realitza per a la promoció de la pilota portaran el nom de l’“activista social i treballador de la cultura” que presidí Bassot. A Bernardo Fuentes, que morí en gener d’enguany, el recorden pel seu “suport incondicional a innombrables causes que no s’han de donar mai per perdudes”.

Juntament amb els amfitrions, el Bassot Club de Pilota, participaren un total de 15 equips dels clubs de Godella, Borbotó i Socarrades de Campanar. Els equips els conformaven hòmens i dones, detall “integrador” que subratllà l’organització. Després d’una primera fase en format de lligueta i una segona per eliminatòries jugades a les portes de Ca Bassot –en el carrer Pablo Iglesias–, guanyà la final del torneig de galotxa el CPV Socarrades de Campanar. Des de les associacions participants destacaren que “allò verdaderament important és difondre el deport valencià, i en valencià, i continuar convocant trobades per a l’amistat”. La jornada en honor de Bernardo ‘el Negre’ comptà amb l’experiència de l’artesà i feridor Ramon Cortés de Borbotó. El veterà jugador instal·là una parada de planxes per a la protecció de les mans dels pilotaris i, al llarg del dia, compartí amb el personal els seus coneixements deportius. Completaren l’homenatge al Negre un almorzar i un dinar amb els millors ingredients de l’horta. Aportaren el material les empreses patrocinadores. La música la posaren el mestre de cant d’estil Josep Aparici ‘Apa’ i un grup d’instrumentistes. L’Associació Cultural Bassot –estació número 6 de la Ruta Estellés– no perd l’esperança que l’Ajuntament de Burjassot destine un espai del Poliesportiu Municipal a la “pràctica permanent del joc de pilota” o inclús a la “construcció d’un trinquet”. Un somni.