Las danzas tradicionales con 'gegant i cabuts' y la moma, el desfile de niñas y niños de comunión, la decoración floral de las calles con grandes tapices, pequeños altares con flores y el paso de la sagrada forma bajo palio. Son los ingredientes comunes de la fiesta del Corpus Christi que, en la comarca de l'Horta sigue arraigada en muchos municipios. En esta ocasión, la procesión estuvo pasada por agua, por lo que algunos municipios tuvieron que suspenderla cuando ya estaba en marcha o bien acortar el itinerario.

En Catarroja, tal y como ha informado la vicealcaldesa Lorena Silvent, la llovizna que descargó en el área metropolitana de València, después de un día de calor intenso, obligó a suspender la procesión de los niños y niñas, que ha quedado aplazada hasta el mes de octubre. No obstante, el Grup de Danses la Xicalla ya había iniciado el recorrido aunque tuvo que interrumpir las danzas.

También pasó lo mismo en la Pobla de Farnals. La lluvia no permitió que saliera de la iglesia la procesión "que con tanta ilusión" había preparado familias, niños y niñas, así como el resto de actores de la festividad, incluída la banda de música. "Los 'altarets' tradicionales y la murta se guardan pero no falta de nada en la iglesia, incluso la banda de música. No siempre sale en la vida aquello que se desea pero podemos adaptarse y seguir siguent felices", valora el mandatario.

"No siempre sale en la vida aquello que se desea pero podemos adaptarse y seguir siguent felices" Enric Palanca - Alcalde de la Pobla de Farnals

En Silla, la procesión siguió con el acompañamiento de la lluvia. La novedad principal es que, este año, familiares de los niños y niñas quye han tomado la comunión y que participaban en el desfile, fueron los que llevaron el palio. En Alaquàs, donde diversas comisiones se habían encargado de la decoración de las calles con pétalos de rosa y verde, la lluvia sorprendio el desfile a mitad y se acortó.

En Picanya, uno de los municipios de referencia en estas celebraciones, el agua obligó a parar la procesión pero la población sí que cumplió el ritual de decorar las calles y se representaron las danzas, a cargo del Grup de danses Carrasca, el Grup de danses Realenc, l'Escola de Danses y la Agrupació de Tabal i Dolçaina. En Torrent, además de la decoración floral a lo largo del recorrido, destacó el tapiz elaborado por la firma local Adrimar Floristería frente a la Casa de la Cultura.

Fiesta grande en Llocnou de la Corona

La pequeña población de Llocnou de la Corona, en l'Horta Sud, salió a la calle y logró esquivar la lluvia. Las clavariesas fueron las protagonistas de un desfile en el que se volcó la ciudadanía, que casi participó al completo. En esta ocasión, en este municipio de apenas un centenar de habitamtes (el más pequeño de España en término municipal), no había niñas y niños que hubieran tomado la comunión. La alcaldesa Paqui Llopis salió acompañada de su homólogo de Sedaví, el socialista José Francisco Cabanes.