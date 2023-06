Uno de los tres municipios en l'Horta donde la alcaldía está en manos de un partido independiente es Albal. El veterano socialista Ramon Marí ganó los comicios aunque ha perdido representación y el PSPV está empatado a concejales con el Partido Popular (seis cada uno aunque el PSPV tiene 40 votos más). Por su parte, Compromís tiene dos escaños en el pleno; Vox ha sacado un edil y Avant Albal ha mantenido sus dos representantes.

Ante la situación, caben dos escenarios. O un pacto tripartito a la izquierda o a la derecha, en ambos casos con Avant Albal como protagonista principal, o bien, ante la ausencia de un acuerdo así, que gobierne la formación más votada, que es el PSPV. Por ello, desde la semana posterior a las elecciones municipales, se desarrollan negociaciones en el municipio en ambos sentidos. Con todo, la situación tiene visos de resolverse en el último minuto.

Fuentes del PSPV han explicado que no descartan un turno en la alcaldía con Avant para mantener el gobierno ya que "de algún modo hay que desbloquear la situación y con los números que se han dado, hay que negociar". Una posibilidad que no es del todo fácil que llegue a aceptarse dadas las malas relaciones entre ambos partidos, y especialmente entre sus cabezas de lista.

Marí no dimitirá

Con todo, el partido ha transmitido una premisa clara: el actual alcalde Ramón Marí no va a dimitir para propiciar ese pacto porque es ha sido el más votado. El propio Ramón Marí ha explicado a Levante-EMV que no hay ninguna razón para que dimitir y, de hecho, no se plantea ese escenario ni aunque perdiera la alcaldía y el gobierno. "He sido elegido por la ciudadanía y aquí me quedaré", indica el mandatario, además de insistir en que las negociaciones siguen abiertas y el PSOE está dialogando con Avant.