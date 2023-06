La polifonia i el ball confluïren en l’espectacle que un multicolor Cor Ciutat de Burjassot (CCB), en col·laboració amb el grup Inside Dance Company de l’Horta Sud, oferí per a tots els públics diumenge passat pel matí en el teatre de la Casa de Cultura de la Ciutat de les Sitges. No hi cabia una agulla. Davall la direcció del mestre Guillem Ferrando Simón, el CCB estrenà ‘El Rei Lleó’. Després de mesos d’assajos, l’orfeó adaptà a la música coral la composició que un artista de la talla d’Elton John concebí basant-se en la película homònima de l’estudi cinematogràfic Walt Disney.

Les veus del cor burjassotí comptaren amb l’acompanyament instrumental de Lluís Osca González a la percussió i del propi director al piano. Per a l’auditori, la gran sorpresa de la matinal artística la constiutuí la irrupció de quatre ballarins –Inside Dance Company– per a donar moviment al missatge del Rei Lleó: després de la tempesta apareix l’arc de Sant Martí. Amb les cançons del CCB, la companyia de dansa aconseguí moure, fins a alçar-lo, el públic dels seus seients. La interpretació de “Hakuna matata” (‘no hi ha problema’) així ho certificà al final del concert. La gent corejà la tornada del tema: “hakuna matata”. La nova aventura mampresa pel Cor Ciutat de Burjassot, incorporar el ball al seu repertori, “podria tindre continuïtat”. Un altre projecte. Prèviament a la recreació d’‘El Rei Lleó’, la coral que presidix Víctor Boronat oferí al respectable una mostra del seu tesor. “Idil·li” de Joan Albert Altisent, “No tardes, Tom” d’Stephen Foster i “Xumba, xumba” de Diego Ramón foren algunes de les joies que sonaren en una trobada que comptà amb una representació municipal encapçalada per l’alcalde de Burjassot, Rafa García, i el regidor de Patrimoni, Javier Naharros.