El próximo 17 de junio no sólo se decidirá en los plenos de investidura la confección de los ayuntamientos de l’Horta Nord, sino también de sus mancomunidades, la de l’Horta Nord y la del Carraixet. Tras crearse las corporaciones municipales, será cada pleno de cada ayuntamiento quien decida que representantes presenta a las Mancomunidades. Una vez elegidos, se realizará un pleno en cada Mancomunitat, previsto a priori durante la primera quincena de Julio, para constituir el nuevo órgano de gobierno y decidir los diferentes cargos de presidente, vicepresidentes y vocales.

El color político de estas agrupaciones puede cambiar considerablemente en función de la ejecución de los posibles pactos de gobierno. Lo que seguro cambiará serán sus caras visibles. Así, las presidencias no tendrán continuidad al no estar ya en política los actuales presidentes. Marisa Almodóvar, actual presidenta del Carraixet que llegó sustituyendo al alcalde de Alfara, fallecido repentinamente Llorenç Rodado, no seguirá en política. Lo mismo ocurre en la Mancomunitat de l’Horta Nord, presidida por José Vicente Andreu, alcalde de Albuixech, que también ha anunciado su adiós. Tampoco estará su vicepresidenta 1ª, Luisa Salvador, que tras ser alcaldesa del Puig, también decidió no formar parte de las listas para el 28-M.

Tras el 17-J, la Mancomunitat del Carraixet podría pasar de estar formada solo por fuerzas progresistas con ocho representantes socialistas y dos de Compromís, a estar representada mayoritariamente por el Partido Popular.

Actualmente son cinco municipios los que integran esta agrupación intermunicipal creada en el entorno del barranco. Son Alfara del Patriarca, Foios, Vinalesa, Bonrepòs i Mirambell y Almàssera. Cada integrante tiene dos representantes. De estos cinco, solo Foios y Alfara tienen asegurada la continuidad, ya que Sergi Ruiz seguirá siendo alcalde con Compromís y Jaume Martínez también será alcalde socialista en Alfara, tras relevar a Marisa Almodóvar y ser la fuerza más votada.

No es así en el resto de integrantes. Almàssera tendrá un gobierno de derechas, tras ganar el PP de Emilio Velencoso con mayoría absoluta, por lo tanto a priori será este partido el que presente sus dos propuestas. Y después están Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa, que ambos casos necesitan un pacto entre PSOE y Compromís para evitar que el PP, que es la fuerza más votada, ocupe la alcaldía. Si no lo logran, lo más probable es que estos dos municipios presenten a candidatos del partido popular, así que un posible escenario tras el sábado es que la Mancomunitat del Carraixet sea mayoritariamente de derechas, con 6 representantes populares de los 10 totales.

Posible paridad de fuerzas

Más indeciso se vuelve el panorama en la Mancomunitat de l’Horta Nord integrada por 10 pueblos, también con dos representantes cada uno. Actualmente tiene asegurada su continuidad Emperador y Puçol, ambos del PP, quien podría estar acompañados por El Puig y Albalat, que aunque los populares han sido la fuerza más votada, un pacto de izquierdas podría arrebatarles la alcaldía. En Massalfassar pasa lo contrario, hay bastante probabilidad de que el PP esté representado si llega a un acuerdo con En Marxa para impedir que Compromís obtenga la alcaldía. Desde el punto de vista de la derecha, el mejor panorama sería obtener justo la mitad de la representación en la Mancomunitat. Sin embargo, los posibles pactos de cara al 17-J favorecen a la izquierda. Que prácticamente tiene asegurada la mitad de los representantes, al ser las fuerzas más votadas en Albuixech, Museros, Massalfassar, Massamagrell y La Pobla, aunque podrían arrebatar la alcaldía al PP y por tanto al representación en la Mancomunitat en El Puig y Albalat dels Sorells. Así, podrían ser la fuerza mayoritaria con 16 de los 20 vocales posibles.