Mientras en más de una veintena de municipios de l'Horta se negocia casi ya a contrarreloj, en algunos casos para saber quién tendrá la alcaldía, el pueblo más pequeño de España vivirá la investidura más tranquila de su historia. Como ya informó Levante-EMV, la popular Paqui Llopis, primera alcaldesa de municipio, y su equipo coparon los cinco escaños que tiene el pleno de Llocnou de la Corona por lo que no tendrán oposición en el próximo mandato. En el mandato que ahora culmina tenían cuatro concejales mientras que el quinto fue para el PSPV con el que gobernaron en un pacto.

Esta es la primera vez en la historia de la presente democracia que el Partido Popular ocupa todo el pleno de Llocnou, un hito que solo consiguió en 1979 la formación indepeniente que lideraba Amadeu Gimeno, que posteriormente ingresaría en el PSPV, donde fue el histórico alcalde de Llocnou de la Corona. Y además, cabe recordar que, en los municipios de este tamaño no se introduce una papeleta de un partido en las urnas sino que se trata de una lista abierta donde la población tiene que tachar la casilla de las personas a las que apoya. Por otro lado, el PP de Paqui Llopis ha obtenido un 15% más de votos (12 en total de las 82 personas que participaron) que la candidatura autonómica de Carlos Mazón.

De este modo, este sábado a las 12 horas, Paqui Llopis, Rubén Molina, Pepita Alapont, Nicolás González y Rosa Palmero (que es la nueva incorporación) tomarán posesión de sus cargos y, tras celebrarlo brevemente con el municipio, donde vive un centenar de habitantes, se pondrán "a la faena" porque están en la recta final de las fiestas. Y es que el grupo ha combinado el trabajo en la campaña electoral con los preparativos de las fiestas, que se iniciaron el pasado domingo.

Una gestión personalizada y la peatonalización de todo el pueblo

Respecto a las claves de este triunfo absoluto, el portavoz municipal Rubén Molina explica que hay varios factores clave. El primero es que la gestión allí es personalizada porque "se conoce a cada familia y el gobierno se vuelca para solucionar cada problema individual". "Esto se notó especialmente en la pandemia. Mientras en otros pueblos se montaban operativos municipales o de voluntariado para atender las necesidades de las personas que no debían salir a la calle, en Llocnou de la Corona eran los concejales los que iban a hacer las compras directamente", recuerda Molina.

Otro de los factores ha sido la gran transformación urbana que ha sufrido Llocnou en este mandato, con una inversión (entre fondos de la Diputació de València y municipales) cercana a los 500.000 euros. Las diez calles que conforman el casco urbano de este pequeño núcleo, situado entre Alfafar y Sedaví, han sido reformadas para que sean peatonales o con plataforma única y, en algunos puntos, se ha sacado el tráfico fuera. Un proyecto que impulsó Nicolás González y que ha apotado seguridad viaria y "calidad de vida" a toda la población, especialmente a la de más edad.

"Pusimos encima de la mesa la situación de desprotección de la población por no tener Policía Local y los botellones de personas de otros municipios los fines de semana"

También está el hecho de que el gobierno local ha sido reivindicativo cuando ha tocado. "Pusimos encima de la mesa la situación de desprotección de la población por no tener Policía Local y los botellones de personas de otros municipios los fines de semana", explican en el gobierno local, al tiempo que avanzan que continuarán en esa línea. Además, Llocnou de la Corona no ha sido en este mandato el pequeño municipio que nadie sabe dónde está. Su portavoz Molina lo es también en la Mancomunitat de l'Horta Sud. "Nosotros nos hemos implicado más en la gestión comarcal y también los municipios lo han reconocido y nos tratan de igual a igual", valora el edil.

Un punto de atención sanitaria

Aunque un pueblo de 10 calles y un centenar de habitantes puede parecer fácil de gestionar, el gobierno local que tome posesión el sábado ya tiene deberes para los próximos meses. "Una de las primeras cosas que voy a hacer es escribir a la persona que esté al frente de la Conselleria de Sanidad para reclamarle un punto de atención sanitaria, que funcione al menos un día a la semana. Intentaré que sea la primera persona que reciba", explica Paqui Llopis.

El otro asunto que les preocupa es el de la seguridad. Por ello, una vez se constituyan también las corporaciones de Alfafar y Sedaví, la prioridad de Nicolás González será lograr un acuerdo de servicio de Policía Local mancomunado, que se lleva trabajando varios años, de forma que patrullas de ambos municipios puedan vigilar Llocnou. Hasta la fecha no ha sido posible porque Llocnou no dispone de este servicio y, por tanto, no podía entrar en un acuerdo como ese "pero el ayuntamiento está a punto de conseguir una excepción de la Delegación del Gobierno para que sea posible".