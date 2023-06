Con un retraso de 20 minutos comenzó el primer pleno de investidura de la comarca de l'Horta en Alcàsser, adelantado a las 8.00 de la mañana por la boda de un concejal. Alberto Primo se ha convertido en el primer alcalde de esta nueva legislatura tras ser apoyado por los nueve votos del Partido Popular, que le bastan para conseguir la mayoría absoluta y arrebatar la vara de mando a Eva Zamora, que obtuvo los cinco votos de los concejales socialistas obtenidos en este 28-M.Completaran la corporación muncipal Comrpomes, Unides Podemos y Vox, cada uno con un concejal. Todos juraron su cargo ante la Constitución Española.

El centro cultural Cristóbal Soler fue el escenario elegido para la celebración del pleno de investidura. La histrorica presidenta del PP en Alcàsser y ex alcaldesa, Reme Avia, fue la encargada de dar la vara de mando a Alberto Primo. En su primer discurso como alcalde, Primo volvió a hacer hincapié en uno de los pilares en los que se ha basado su triunfo en las urnas, su firme rechazo a la instalación de la depuradora en Alcàsser. "No lo puedo decir más alto y más claro, no queremos depuradora, y desde esta institución que ahora presidiré lucharemos para que no se instale, espero contar con el apoyo de todos los grupos políticos", palabras que pronunció mirando directamente a la exalcaldesa Eva Zamora, con quien por este tema ha mantenido sus principales debates políticos durante la pasada legislatura.

Primo tuvo unas emotivas palabras hacia su padre alli presente y hacia su madre fallecida, "sin ellos no podria estar aquí hoy". También hacia sus compañeros de equipo y hacia su referente político Reme Avia. "Y sobre todo a las 1.691 personas que han depositado en mí su confianza, y también al resto, porque vamos a gobernar para todo el mundo. No queremos cambiar Alcàsser, queremos cambiar las cosas para poner en valor este municipio y que sea un referente. Es el principio de una nueva etapa y queremos estar a la altura”.

"Toca amarrar el barco"

Eva Zamora, ya exalcaldesa socialista, utilizó un símil naútico para despedirse de su cargo. "Es momentos de recoger amarras y meter el barco en el puerto, aunque estaremos preparados para afrontar aguas bravas". Aseguró que ahora desde la oposición , "apoyaremos las iniciativas en las que estemos de acuerdo y discreparemos sobre las que no, pero nunca entraremos en descalificaciones personales, que destruyen, sé bien de lo que estoy hablando".

Por último se despidió con una frase de Antonio Machado: "Hacer política, porque si o la hacéis, alguien lo hará por vosotros y contra vosotros".