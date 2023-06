Juan Antonio Sagredo ya es alcalde de Paterna pata el mandato 2023-2027, tras el pleno extraordinario de investidura celebrado este sábado en el salón de plenos del ayuntamiento.

El socialista revalida el cargo por tercer mandato consecutivo tras los resultados electorales del pasado 28 de mayo. Y lo hace con la mayoría absoluta de los 14 concejales obtenidos, gracias a los más de 16.000 votos conseguidos, cifra que le permite reeditar la mayoría absoluta de 2019 con un regidor más. El techo electoral deja a los socialistas como el partido más votado de la democracia en Paterna.

El resto del pleno municipal lo conforman el Partido Popular, con seis representantes; Vox, con tres; y Compromís, con dos.

Durante la votación, el PSOE ha avaldo a Sagredo y el PP se ha abstenido. Compromís y Vox han votado en contra.

En su intervención, Sagredo ha calificado de “verdadero honor” alzar por tercera legislatura consecutiva, la vara de mando del Ayuntamiento, “que simboliza la responsabilidad, el amor y la dedicación, mía y de los 13 concejales socialistas que me acompañan, a esta gran ciudad y a toda su gente”.

El alcalde ha afirmado que sus palabras de hoy están “llenas de cariño y de gratitud hacia todos los paterneros y paterneras por la confianza depositada en las urnas, y por todo el afecto que nos hacen llegar. Esa confianza y ese afecto son precisamente los que han hecho que seamos el gobierno más votado de la historia de Paterna. Gracias. Muchas Gracias”.

El "orgullo" hacia la C. Valenciana y España

Pero también sus palabras, ha dicho, “están llenas de orgullo. Orgullo hacia esta ciudad, hacia esta comunidad y hacia este país porque tomo posesión de alcalde y lo hago encabezando la lista al Senado de España por la provincia de Valencia para las próximas elecciones generales. Como servidor público, no hay mayor honor que trabajar por tu ciudad y por tu país. Cargos que, de darse a partir del 23 de julio, compaginaré con el esfuerzo, el compromiso y la dedicación que merecen”.

Sagredo ha tenido un aparte de “agradecimiento especial en un día como el de hoy es para los míos, para mi gente, para mis incondicionales. Cada uno de ellos sabe que le agradezco muchas cosas. Gracias por estar, por comprender y por impulsar. Mi amor por Paterna, mi tiempo y mis alas”.

El mandatario socialista ha continuado su intervención “felicitando a todas las personas que hoy toman posesión como concejales y concejalas, y a sus familias, por la importante responsabilidad que asumen y el deber público que ostentan como miembros de esta corporación. Hoy iniciamos una nueva andadura municipal y lo hacemos con algunos rostros nuevos, pero sin olvidarnos de los que nos han acompañado durante estos últimos cuatro años para hacer de Paterna una ciudad mejor, sobre todo de aquellos que han tenido competencias y a quienes, en un día como el de hoy, agradezco su labor”.

"Paterna está satisfecha"

Ya en clave política Sagredo ha resaltado que la “ciudadanía de Paterna volvió a demostrar el pasado 28 de mayo que está satisfecha e ilusionada con la Paterna que estamos construyendo. Pero sobre todo, volvió a demostrar, y lo hizo de una manera contundente, que confía en el Partido Socialista para seguir gestionando este Ayuntamiento y esta ciudad. Para seguir gestionando lo que es de todos y para todos”.

Para el ya alcalde, los resultados de las urnas “avalan nuestra gestión y dan continuidad al proyecto de ciudad que queremos para hacer de Paterna el mejor lugar para vivir, para trabajar, para estudiar y para ser felices. Un proyecto de ciudad amable, sostenible y saludable que empieza por conseguir que seamos Gran Ciudad y que tengamos el nuevo Hospital Arnau de Vilanova. Dos grandes proyectos, fundamentales para Paterna, y en los que mi equipo y yo, nos vamos a dejar la piel. Os lo aseguro. Porque somos un equipo de personas valientes y trabajadoras, pero también honradas, honestas y justas. Personas optimistas con el futuro de Paterna, ilusionadas con este proyecto y comprometidas con el cargo que ostentamos y con la ciudadanía a la que representamos. Afrontamos esta legislatura con experiencia, con tranquilidad y con satisfacción. Con la experiencia que nos dan los 8 años que llevamos en el gobierno. Con la tranquilidad de haber saneado este Ayuntamiento, ya que hemos cerrado esta legislatura con deuda cero, récord de inversiones y 30 millones de euros en tesorería. Y con la satisfacción de haber convertido a Paterna en la ciudad con mayor tasa de actividad económica de la Comunitat y de España. Somos la capital de l’Horta Nord. Somos una ciudad referente en seguridad, limpieza, educación y creación de empleo. Somos una gran ciudad con alma de pueblo que combina tradición con innovación y que protege lo suyo, y a los suyos. Somos una ciudad solidaria, plural y tolerante. Somos una Ciudad de Empresas y Ciutat del Foc. Somos una Paterna en positivo”.

Lealtad, amor y compromiso por Paterna

Sagredo ha incidido que hoy “he prometido mi cargo de alcalde con la convicción de que Paterna está en buenas manos, en las mejores manos, y con la satisfacción del trabajo bien hecho durante estos últimos mandatos. Una convicción y una satisfacción fruto de mi amor, lealtad y compromiso con Paterna, con los paterneros y las paterneras y con mi vocación de servicio público. Siempre digo que es muy importante saber elegir las personas y los lugares de los que no te alejas. Me quedo con Paterna y me quedo con los paterneros y las paterneras. Vixca Paterna”.