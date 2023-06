Alberto Primo ha tenido un comienzo de legislatura "bastante intenso". Este mismo lunes por la mañana, prácticamente tras estrenar su nuevo despacho en el Ayuntamiento de Alcàsser, el nuevo alcalde tras el pleno de investidura del pasado sábado donde tomó la vara de mando con el PP con mayoría absoluta, ha presentado alegaciones a la evaluación ambiental realizada por el Ministerio de Transmisión Ecológica y El Reto Demográfico ( Miteco ) sobre el anteproyecto del sistema integral de saneamiento de l'Horta Sud y reutilización de aguas residuales, lo que se conoce como la megadepuradora.

"El plazo límite para presentar alegaciones era hoy y vamos a toda prisa. El Miteco dio 20 días para alegar pero el gobierno anterior no quiso, así que nosotros no hemos tenido que poner las pilas para poder presentarlo en tiempo y forma", señala Primo, quien dentro de su programa electoral tenía en el lugar más destacado hacer todo lo posible para impedir la instalación de la EDAR en Alcàsser.

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Alcàsser presentará alegaciones en contra del proyecto, en las que adjuntará las más de 2.000 firmas recogidas. "Yo lo he hecho en nombre del PP e incluso de mi persona, pero no queremos tener esa instalación aquí, la población no la quiere, creemos que hay otras opciones para reutilizar las aguas que no pasen por instalar una EDAR aquí y vamos a pelear por ello", explica.

Y una de las bazas es tratar de demostrar el negativo impacto medioambiental que tendrá esta infraestructura. "La zona donde conselleria quiere instalar la depuradora es inundable según el Patricova, y esa es una de las alegaciones que hemos presentado. Tampoco consideramos una buena opción instalar un parque fotovoltaico de gran tamaño ahí en plena huerta, con la instalación de 21.280 paneles de módulos fotovoltaicos".

También Primo rechaza la instalación asociadas la depuradora de una estación de Bombeo de aguas residuales situada tan solo 250 m del casco urbano, contigua a las zonas deportivas, con el pabellón y la piscina de verano.

Visita de paradas de bus

El nuevo alcalde de Alcàsser no solo ha estado presentando alegaciones contra la depuradora , sino que también se ha acercado a las zonas donde se han instalado las nuevas paradas de autobús "sin consultar a la población. Hemos hablado con algunos vecinos para que nos cuenten los problemas que pueden dar esas ubicaciones y posibles soluciones".