El PSOE de Alaquàs ha roto las negociaciones que tenía abiertas con Compromís, según ha revelado la formación valencianista. La cabeza de lista Marta Murciano ha expresado el malestar en su partido y acusa a los socialistas de “faltar a su palabra de honestidad”.

Cabe recordar que PSOE y Compromís negociaron un acuerdo de gobierno tras el 28M. Toni Saura, actual alcalde, perdió la mayoría en las urnas, al pasar de 11 ediles a 10. El resto del pleno lo conforman PP (6), Vox (3) y Compromís (2). De ahí que socialistas y valencianistas estuvieran durante casi tres semanas tratando de culminar un pacto para gobernar con la mayoría de doce regidores. Finalmente no fue posible que Compromís entrara en el gobierno de un inicio, pero sí rubricaron un documento con 76 propuestas concretas de gestión para el próximo mandato. De todas maneras, ambos partidos se emplazaron públicamente a seguir hablando pasado el pleno de investidura y acabar de limar las posibles diferencias.

En la sesión plenaria del pasado sábado, en la que Toni Saura fue investido como nuevo alcalde de Alaquàs, en lo que supone su segundo mandato al frente del consistorio. Dada la buena sintonía entre ambos, y como gesto de buena voluntad ante lo pactado previamente, Compromís no postuló a Marta Murciano como posible alcaldesa y además se abstuvo en la votación a Toni Saura.

Ahora, solo unos días después de la investidura el PSOE parece haber aplicado aquello de “si te he visto no me acuerdo”. Así más o menos lo explica Compromís en un comunicado. Cuando la formación valencianista ha contactado con la socialista para profundizar en ese acuerdo y ampliar el pacto a su entrada en el gobierno, el partido del puño y la roja ha respondido que “las negociaciones se cerraron antes de la investidura”.

El cabreo de Compromís

La cara de sorpresa en Compromís es mayúscula, al igual de que cabreo. “El PSOE de Alaquàs ha faltado a su palabra de honestidad y transparencia en la formación del nuevo equipo de gobierno, gestionado secretamente”. Además, califican de “falta de coherencia” la postura de los socialistas, que a este diario expresó sus intenciones tras perder la mayoría: “Saura prefiere legar a un acuerdo cono Compromís, (...) y trabajar los cuatro años de forma conjunta para poner en valor lo que ha significado el Botánic".

Compromís, de hecho, ha tenido que adelantar a esta tarde su reunión prevista para esta semana sobre la evolución del pacto, para determinar qué decisiones toma tras la ruptura anunciada por los socialistas.