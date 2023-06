Los supervivientes de Unides Podem con poder se refugian en el ecologismo

El 28M dejó poco espacio para buscar acomodo a la izquierda del PSOE. Compromís resiste a duras penas en algunos de sus feudos en l’Horta, pero Podemos y Esquerra Unida se encuentran en un escenario que califican como “desolador”. De los 43 municipios comarcales solo 9 contarán con representación de estos partidos, y de estos 9 concejales únicamente dos tendrán responsabilidades de gobierno en Manises y Museros –respecto a los 5 con cargo de la anterior legislatura–. Además, en Picassent la agrupación morada intentará tener cierta influencia dentro de una coalición que aporta dos concejales de Compromís al equipo de gobierno.

“La situación es bastante complicada, pero yo creo que la izquierda ha de asumirla como una oportunidad de cambio, es ahora o nunca. Es el momento de reinventarnos”, afirma Beatriz Sánchez, de EUPV, que tras reeditar el pacto con el PSOE en Museros asumirá la Concejalía de Transición Ecológica y Consumo Responsable, una reorganización del área medioambiental para la nueva legislatura. “Será una delegación más transversal que servirá para incidir en la educación medioambiental y ecologista y, de este modo, promover hábitos sostenibles”, resume la concejala de la coalición Esquerra Unida-Unides Podem.

Los malos resultados cosechados por su partido a nivel nacional no han contagiado al grupo de Museros, cuya portavoz reivindica la importancia de una buena gestión: “Estamos bien considerados en el pueblo. Cuando gobiernas con un partido tan grande como el PSOE corres el riesgo de que te fagocite, pero en nuestro caso hemos salido reforzados”, valora Sánchez, reconociendo, no obstante, que el panorama no le es favorable: “Hay mucha gente decepcionada con los resultados y es obvio que Unides Podem ha perdido fuerza, pero no todo es política de partidos y la gente convencida con sus ideales tiene la herramienta del activismo”. Quienes aún así deciden seguir en política tienen otra herramienta electoral: “Sumar encaja en la reinvención que he comentado. Para mí es una opción acertada”, subraya.

También aguanta Podem en Manises tras presentarse en solitario, aunque pierde un concejal respecto a los dos obtenidos en la legislatura anterior. Integrado en un gobierno de izquierdas con alternancia en la alcaldía entre PSOE (5 concejales) y Compromís (5 concejales), el edil Rafa Mercader aspira a dejar atrás el área de Urbanismo para reservarse, como en Museros, una delegación vinculada a la defensa del ecologismo. “Todavía no hemos podido repartir las áreas porque el pacto de gobierno fue in extremis”, aclara.

Lo que sí hacen en Podem Manises es digerir el resultado de las elecciones, a las que acudían con la expectativa de lograr tres concejales. “El resultado es malo, la campaña ha estado muy centrada en lo estatal y en contra del sanchismo. Nos queda mucho trabajo por delante con una base sólida de más de un centenar de militantes, y toca construir partido, ya sea como Podem o como Sumar, una opción que suena bien a nivel electoral y con la que deberíamos tener continuidad en caso de obtener buen resultado”, reflexiona Mercader.

En Picassent, la coalición de Compromís y Podem –sin EUPV– ha terminado perjudicando al partido morado, que pierde a su único concejal. Tendrán algo de peso sin embargo como socio del partido valencianista en el pacto de gobierno con el PSOE, que cede la mayoría absoluta tras dejarse dos concejales y más de un 10 % en las urnas el pasado 28M. Precisamente los dos ediles que aporta ahora Compromís para asumir las delegaciones de Comercio, Medioambiente y Bienestar Animal, área en la que Podem ha puesto especial énfasis.

“A nosotros nos ha perjudicado que Esquerra Unida no haya entrado en la coalición. Llegamos a ofrecerles una concejalía rotatoria, pero la rechazaron”, lamenta Juan Francisco Albert, portavoz de Podem. “En cuanto a nuestro peso dentro de estas dos concejalías, esperemos que se valore nuestro esfuerzo personal, porque había gente que nos decía que no pactáramos. Al no tener concejales no podemos forzar las cosas, pero tenemos un programa conjunto y esperemos que se respeten nuestras ideas. No sabemos si se nos puede poner en valor con una portavocía”, argumenta Albert.

Respecto a la deriva de Podem, el portavoz de la formación progresista opina que los resultados del 28M son fruto de un ataque mediático que “cala en el subconsciente colectivo". “Desde luego no ha sido por el trabajo realizado, porque el Botànic ha sido como mínimo razonablemente bueno”. Frente a ello, en el momento más crítico de Podem, optan por resguardarse bajo el manto de otras agrupaciones. “A nivel local nuestra coalición de izquierdas gobernará con un PSOE que a su derecha solo tiene enemigos declarados, por lo que no podrán hacer ninguna concesión. En cuanto a nosotros el riesgo de que nos fagociten es muy real, de modo que tendremos una relación de lealtad pero reivindicando nuestra diferencia y nuestras ideas propias”.